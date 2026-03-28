Planica je naš Kitzbühel in Wimbledon

Kar je v tenisu turnir za grand slam v Wimbledonu in v formuli 1 dirka za veliko nagrado Monte Carla, je v smučarskih skokih in poletih zagotovo Planica. Letalnica bratov Gorišek je med vsemi napravami po različnih merilih nesporna številka 1, skakalci imajo do nje daleč največ (straho)spoštovanja.

Zanimivo primerjavo je pred dnevi navedel tudi Gorazd Pogorelčnik. »Kar je v alpskem smučanju moški smuk v Kitzbühelu, je v našem športu planiška letalnica, ki je vsekakor najzahtevnejša med četverico velikank na svetu,« je poudaril vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije.