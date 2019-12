FOTO:Planiška tekma je posebna, saj sprva drviš navzdol, nato pa plezaš

Planica

- Resda ni še niti ves mesec naokrog od začetka sezone svetovnega pokala v smučarskem teku, a že je pred slovensko reprezentanco najodmevnejša preizkušnja v zimi. Prvič po januarju 2018 se bo namreč mednarodna karavana pomerila v Planici, pred današnjim uradnim treningom je neučakana tudiV svoji zadnji tekmovalni sezoni bi se rada posebej dobro odrezala na domači tekmi.Priznam, ni šlo vse po osebnih načrtih. Tekmo FIS v Beitostølnu na Norveškem sem izpustila, tako da sem tik pred štartom sezone svetovnega pokala kar malo pogrešala občutek pripravljenosti na snegu. In zato me je res tisto 8. mesto na uvodnem šprintu v Ruki na Finskem presenetilo. Zdaj sem si na jasnem, da bi se v boljši formi lahko še vidneje približala eliti.V bistvu sem malce pred začetkom sezone za svetovni pokal zbolela, poskušala sicer ohranjati trening, a za hitro vadbo nisem bila sposobna. Opravila sem le en hiter trening, pa še ta se mi ni zdel dober, zato se nisem mogla izogniti zaskrbljenosti. Toda kot se je pozneje izkazalo, forma očitno ni izginila.To sem se tudi sama spraševala, a hitro ugotovila, da je nesmiselno razmišljati o tem, kaj je bilo. Pred tekmo v Švici sem namreč tako kot vsi pri reprezentanci izpustila drugo postajo sezone v Lillehammerju, takrat sem se odločila za pokljuško tekmo celinskega pokala, kjer mi je šlo že kar presenetljivo dobro. Bila sem tudi na višinskih pripravah nad Davosom, ne vem, kaj je bilo narobe. To je še težje ugotoviti, ko je tekma, tako kot ta v Švici, na nadmorski višini prek 1500 m, po čemer Davos med sezono prav izstopa. Ker pa sem očitno ohranjala dobro pripravljenost, zdaj sproščeno pristopam k planiški tekmi.O vremenu ne razmišljam, saj nanj ne morem vplivati. Upam, da se bodo prireditelji potrudili, naj bodo razmere za vse enake. Imeli bomo šprint proste tehnike, torej z drsalnim korakom, proga je zanimiva, s številnimi ovinki. Doslej na planiškem snegu v prostem šprintu še nisem tekmovala, a spomnim se posnetkov številnih padcev. Zbranost bo zato še posebej pomembna.Ni veliko takšnih šprintov, da se najprej spustiš navzdol, nato pa »plezaš« v hrib. Ne morem sicer reči, da je posebej zahtevna, nima niti približno takšne nadmorske višine kot denimo v Davosu, je pa tehnično posebna, dejansko s številnimi ovinki in za konec z dolgo ravnino, v kateri ni taktiziranja, temveč zmagujejo prav najboljši.Res sem si pred dvema letoma dovolila pretirano breme. Takrat je šlo za šprint klasične tehnike, na domačem snegu sem si želela biti posebej hitra, pa mi ni šlo vse tako, kot sem si mislila. Zdaj bo tekma drsalnega koraka, pri tem potrebuješ tudi več sreče, nastop mora biti premišljen. Rada bi tisto dobro formo, o kateri sem vam govorila, prenesla na domači sneg, za začetek že v sobotnem posamičnem šprintu. In upam, da bo ob progi čim več občinstva.Težko je zdaj natančno napovedovati, kako bo v nedeljo, a predvsem si želim potrditi v obeh tekmah, da v prostem slogu nisem nič slabša kot v klasičnem, morda se v kakšnih posebnih razmerah ne znajdem prav optimalno. Toda predvsem si želim lep tekaški vikend in našo sproščenost.