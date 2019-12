»Planiške težave zaradi toplega vremena pod nadzorom«

"Prvi cilj v tej sezoni prav uspešen nastop v Planici"

Generalni sekretar OK PLanica Primož Finžgar. FOTO: Boštjan Fon



"Naredili bomo vse, kar bo v teh razmerah mogoče"

Katja Višnar je zatrdila, da prosta tehnika teka ustreza Slovenkam. FOTO: Matej Družnik

bo v soboto in nedeljo gostila tekmi svetovnega pokala v smučarskem teku v prosti tehniki. Prvi dan je na programu posamični sprint, v drugem pa je predviden ekipni sprint. Kar precej težav pa je organizatorjem povzročilo pretoplo vreme za ta čas zime, vendar ocenjujejo, da imajo vse skupaj pod nadzorom in bodo tekmovanje lahko izvedli."Probleme imamo zaradi pretoplega vremena, a ocenjujemo, da imamo dovolj snega, ki pa je le na progah. Menimo, da bomo vzdržali in pripravili tekmovanje po programu, če bo vreme ostalo tako, kot je sedaj. Prav tako imamo še nekaj snega na zalogi in ga bomo po potrebi namestili tam, kjer bi bilo najbolj potrebno," je dejal generalni sekretar organizacijskega komiteja (OK) PlanicaV soboto, 21. decembra so bodo ob 11. uri začele kvalifikacije, ob 13.30 pa je na programu finale. Dan pozneje bosta ekipni tekmi za tekačice in tekače, tekmovanje se bo začelo ob 9.00, ob 11.10 pa bo pričetek finalnih bojev. Slovenska reprezentanca, ki se bo javnosti predstavila v petek, vadi v dolini pod Poncami, kamor v četrtek pridejo tudi tuje reprezentance z vsemi najboljšimi tekačicami in tekači v sprintih na svetu. Prijavljenih je. "V tej sezoni, v kateri ni olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva, bo prvi cilj naše reprezentance gotovo uspešen nastop na domači tekmi v Planici," je izpostavil direktor Smučarske zveze Slovenije (SZS) Franci Petek, prav to pa je poudarjalo tudi vodstvo tekaških disciplin in tekmovalci. V Planici bo nastopila 14-članka slovenska reprezentanca, manjkala bo le, tako kot v tej celotni zimi, poškodovana. Nastopili bodointerininDavos je bil prejšnjo soboto prizorišče tekme za svetovni pokal, kjer pa se je slovenska vrsta v sprintih zaostala za dosežki v zadnjem obdobju.je zasedla 12. mesto in po padcu izpadla je v polfinalu, v izločilne boje pa se je uvrstil le še, ki je končal je v četrtfinalu na 23. mestu. Dan pozneje je na 10 km prosto na 18. mesto prišla Lampičeva."Na prejšnji tekmi pokala v Davosu smo bili zadovoljni z Lampičevo in Šimencem, vetrovna loterija pa nam je v sprintih odnesla kakšno točko. Torej, če se malce pošalim, nekaj pa smo vendarle morali prihraniti za Planico. Želeli smo priti v najboljšo formo prav za Planico. Pred Davosom smo bili na višinski pripravah v Livignu, da na domači tekmo napravimo vse, kar bo v danih razmerah mogoče," je povedal glavni slovenske ekipe. "Mislim, da sem letos boljša v prosti tehniki kot v klasični, a želim še več. Ker sem imela smolo v Davosu, upam, da bo šlo v Planici vse po mojih željah," je povedala Lampičeva."Še vedno čutim malo bolečin od padca. Zgodilo se je tako hitro, da sploh ne vem, kako je do tega prišlo, a padci se dogajajo. Gremo naprej.""Želim si, da v Planici kot ekipa nastopimo dobro, prosta tehnika nam odgovarja. Če se nekomu ne posreči, upam, da se bo drugemu. Gremo na finale, mislim, da nas je nekaj, ki nam to lahko uspe. Sama sem letos že tekla v polfinalu, dobro sem tekla. Nismo daleč. Tudi Lampičeva je pokazala zelo dobro formo in naš cilj mora biti finale," je napovedala izkušena"Domača tekma je zagotovo vzpodbuda in ne breme. Že pred začetkom sezone smo si za cilj zadali to tekmo in zdaj jo vsi komaj čakamo, res se je že veselim. Po Ruki sem moral počivati zaradi bolezni. Po tem smo trenirali, forma spet prihaja. V Planici se bom potrudil maksimalno, upam, da presežem dosedanje dosežke zime," pa je menil Šimenc.