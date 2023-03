Planiški spektakel v spomin na Goriška

Odštevanja je konec. Letalnica bratov Gorišek je včeraj prestala uradni preizkus (zaradi grdega padca našega obetavnega mladinca Taja Ekarta je – roko na srce – težko zapisati, da uspešno) za sklepno dejanje rekordno dolge sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih, ki se ga vsi po vrsti že izjemno veselijo. Planica ima pač že od nekdaj prav posebno mesto v srcih skakalcev, zato vedno znova radi prihajajo na to prizorišče v Zgornjesavsko dolino.

Junaki, ki letijo kot ptice, kakor se glasi Avsenikova »himna«, posvečena neustrašnim lovcem na daljave, so v dolini pod Poncami spisali že kopico nepozabnih zgodb. Navsezadnje je Avstrijec Josef »Sepp« Bradl leta 1936 kot prvi človek na smučeh prav v Planici preletel 100 metrov (101,5), skoraj do dneva natanko 58 let pozneje pa je finski »čudežni deček« Toni Nieminen na velikanki bratov Gorišek kot prvi skakalec premagal »magično mejo« 200 metrov (203).

Na velikanki kar 38 svetovnih rekordov

Vštevši oba zgodovinska mejnika je v dolini pod Poncami skupaj padlo kar 38 svetovnih rekordov, kot zadnji je do njega na »sneženi kraljici« odjadral norveški zvezdnik Bjørn Einar Romøren, ki je pred osemnajstimi leti pristal pri 239 metrih. Od leta 2011 si sicer naziv največje naprave na svetu lasti vikersundska letalnica, na kateri se je z zlatimi črkami v zgodovino vpisal tudi slovenski as Peter Prevc, ki je pred osmimi leti prvi poletel 250 metrov daleč.

Zadnjih šest let si svetovni rekord z norveške »pošasti« lasti avstrijski šampion Stefan Kraft (253,5 metra), enako daleč pa je leta 2018 v Planici odneslo tudi njegovega rojaka Gregorja Schlierenzauerja, ki pa je po pristanku z rokami podrsal po snegu. Na papirju ima tako primat Vikersund, toda mnogi se kljub temu strinjajo, da št. 1 v resnici pripada Planici, kjer se v povprečju leti (naj)dlje. To bodo skoraj zagotovo spet pokazale tudi prihajajoče preizkušnje, že današnje kvalifikacije in potem tri tekme, skupaj z nedeljskim velikim finalom sezone, ki traja že vse od novembra.

Spektakel bo posvečen tudi spominu na nedavno preminulega Janeza Goriška, ki se je kot konstruktor skupaj z bratom Ladom podpisal pod ta slovenski ponos, ki vsako leto znova pod Ponce privabi več 10.000 navdušenih navijačev.