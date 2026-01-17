  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Planko reševal slovensko čast v pričakovanju Fakove vrnitve

    Na šprintu biatloncev za svetovni pokal v Ruhpoldingu prepričljivo zmagoslavje Šveda Sebastiana Samuelssona.
    Sebastian Samuelsson se je veselil zmage v Ruhpoldingu. FOTO: Tobias Schwarz/AP
    Galerija
    Sebastian Samuelsson se je veselil zmage v Ruhpoldingu. FOTO: Tobias Schwarz/AP
    M. Š., STA
    17. 1. 2026 | 18:22
    17. 1. 2026 | 18:33
    A+A-

    Švedski biatlonec Sebastian Samuelsson je zmagovalec moškega šprinta za svetovni pokal v Ruhpoldingu. Vpisal je prvo zmago v sezoni in skupno osmo med elito. Z 21. mestom si je točke pritekel in pristreljal tudi Lovro Planko, na nedeljsko zasledovanje pa se je od Slovencev kot 42. prebil tudi Anton Vidmar.

    image_alt
    Švedskemu zvezdniku so grozili celo s smrtjo

    Skandinavski as ima izjemno izhodišče tudi za nedeljsko zasledovalno preizkušnjo, ki jo bo začel kar 17 sekund pred vodilnim v skupni razvrstitvi, Italijanom Tommassom Giacomelom, že 34 sekund za Samuelssonom pa bo štartal njegov 22-letni rojak Isak Frey, ki si je priboril prve stopničke v svetovnem pokalu.

    Samuelsson, ki je zdaj v skupnem seštevku pokala drugi, si je zmago priboril na strelišču, saj je Giacomel zgrešil en strel in izgubil boj za najvišjo stopnico zmagovalnega odra. To je bilo preveč, da bi Italijan nadaljeval imeniten niz, saj je nazadnje slavil kar trikrat zaporedoma.

    Tudi Frey je bil s puško stoodstoten in v smučini dovolj hiter, da se je prvič zavihtel na fotografijo najboljših. Na zasledovanju pa bo boj na 12,5-kilometrski tekmi za stopničke izjemen, saj se je v minuti za tretj​euvrščenim Švedom zvrstilo kar 29 tekmovalcev.

    Miha Šimenc 19. v Oberhofu

    Slovenski smučarski tekač Miha Šimenc je na šprinterski tekmi svetovnega pokala v Oberhofu zasedel 19. mesto, potem ko je nastope končal v četrtfinalu. Zmagal je Norvežan Lars Heggen. Pri ženskah, kjer Slovenk ni bilo, pa je bila prva Švedinja Jonna Sundling. V kvalifikacijah je imel Šimenc 25. dosežek. Nejc Štern je bil 38., Vili Črv 49., Anže Gros pa je končal na 68. mestu.

    Od naših do točk le Planko

    Slovenski izkupiček je bil skromen. Planko je zasedel 21. mesto, potem ko je bil na strelišču brezhiben. V zadnjem krogu je nato zapravil štiri mesta. Za Vidmarja je bil en kazenski krog preveč, da bi se uvrstil med dobitnike točk.

    Izkušeni Miha Dovžan je kazenski krog obiskal dvakrat in bil 65., Matic in Tadej Repnik pa sta zasedla 89. oziroma 107. mesto. Vsi trije so ostali brez nedeljskega nastopa (15.00), na katerem tekmovalce čakajo 12,5 km teka in štiri streljanja.

    V Ruhpoldingu bo jutri tudi žensko zasledovanje na deset km (12.30), na katerem bosta od Slovenk nastopili Polona Klemenčič in Lena Repinc. Nato se bo biatlonska karavana pred olimpijskimi obračuni v Anterselvi prihodnji teden ustavila le še v Novem Mestu na Češkem, kjer naj bi se po poškodbi v ekipo vrnil tudi najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak.

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Od Slovenk počasnejše le Kazahstanke in Latvijke, Lampičevo je bilo malo strah

    Naša ženska biatlonska štafeta je na preizkušnji za svetovni pokal v Ruhpoldingu pristala na predpredzadnjem 17. mestu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Prvenec Norvežana, lepa poteza Planka

    Johan Olav Botn je v Östersundu prepričljivo sebi v prid odločil uvodno moško posamično preizkušnjo biatloncev za svetovni pokal v olimpijski zimi 2025/26.
    Miha Šimnovec 3. 12. 2025 | 17:18
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Objavili zadnji pogovor s tragično preminulo Lauro Dahlmeier

    Intervju z nemško športnico, za katero je bil 28. julija letos usoden vzpon na Lailo Peak, razkriva njeno filozofijo, vztrajnost in ljubezen do gora.
    Miha Šimnovec 7. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Alpinizem

    Messnerjevo ganljivo slovo od Dahlmeierjeve: Laura je bila kakor jaz

    Tragična smrt nekdanje nemške biatlonske šampionke je slovitega alpinista močno pretresla kot človeka in kot gornika.
    Miha Šimnovec 8. 8. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    O tragični nesreči Laure Dahlmeier prvič javno spregovorila njena soplezalka

    Marina Krauss je opisala trenutke iz gore Laila Peak, ki jih nikoli ne bo pozabila.
    Miha Šimnovec 31. 7. 2025 | 16:54
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Švedskemu zvezdniku so grozili celo s smrtjo

    Vrhunski biatlonec Samuel Samuelsson slovi kot od eden od tistih športnikov, ki nima dlake na jeziku. Ni skrivnost, da mu gredo v nos Rusi.
    Miha Šimnovec 23. 6. 2025 | 22:35
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Zimski športi

    Nika in Domen Prevc žarela v soju žarometov

    Na tradicionalnem večeru šampionov je Smučarska zveza Slovenije (SZS) počastila dosežke svojih športnic in športnikov v minuli predolimpijski zimi.
    Miha Šimnovec 16. 5. 2025 | 20:01
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Tudi njena poslovilna predstava v slogu kariere – prava drama! (VIDEO)

    Najbolj priljubljeno finsko športnico Kaiso Mäkäräinen je vodil Jarmo Punkkinen, nekdanji selektor slovenske reprezentance v teku na smučeh.
    Miha Šimnovec 3. 4. 2020 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    V mestu z največ milijonarji letos že tretji brezdomec umrl na mrazu

    Vsak dvanajsti Milančan je milijonar, kar je največ na svetu. Danes so v Milanu pod mostom odkrili mrtvega brezdomca, umrl je zaradi mraza.
    16. 1. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Adria Airways je pozabljena

    Najbolj logičen je nadaljnji postopni razvoj s kombinacijo nizkocenovnih in klasičnih prevoznikov.
    Janez Tomažič 16. 1. 2026 | 20:05
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Oboroženi jezni beli moški

    Prezirani mladi moški vkorakajo v rekrutni center, iz njega pa odkorakajo z lepo plačo, orožjem in dovoljenjem, da v imenu domoljubja brutalizirajo kogarkoli.
    Mojca Pišek 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Instagram

    Kaja Juvan pokazala postavo, Pogačar na snegu z Urško

    Zbrali smo nekaj objav slovenskih in tujih vrhunskih športnikov, s katerimi so nagovorili svoje sledilce na družbenem omrežju instagram.
    16. 1. 2026 | 18:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    biatlonSamuel SamuelssonLovro PlankoJakov FakRuhpolding

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Nemška liga

    Ganljivo slovo slovenskega nogometaša pred tekmo z Bayernom

    Občinstvo v areni Red Bull je Kevinu Kamplu prisluhnilo v popolni tišini, navijači pa so se mu nato poklonili s koreografijo in rdečimi kartončki s številko 44.
    Miha Šimnovec 17. 1. 2026 | 19:14
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Planko reševal slovensko čast v pričakovanju Fakove vrnitve

    Na šprintu biatloncev za svetovni pokal v Ruhpoldingu prepričljivo zmagoslavje Šveda Sebastiana Samuelssona.
    17. 1. 2026 | 18:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump napovedal visoke carine za države, ki so na Grenlandijo poslale vojake

    Ameriški predsednik bo carine junija zvišal z 10 na 25 odstotkov, če mu ne bo omogočen nakup Grenlandije.
    17. 1. 2026 | 18:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Mirovni predstavniki v Beli hiši, več tisoč Ukrajincev medtem brez ogrevanja

    Ukrajinski diplomati so se srečali z ameriškimi predstavniki v Washingtonu. Napadi med Rusijo in Ukrajino se medtem nadaljujejo.
    17. 1. 2026 | 17:53
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ema Klinec namesto na turneji končala nezavestna na kardiološki kliniki

    Vrhunska slovenska smučarska skakalka načrtuje, da se bo kmalu vrnila na trening. Športnikom zaželela srečo na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji.
    17. 1. 2026 | 17:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump napovedal visoke carine za države, ki so na Grenlandijo poslale vojake

    Ameriški predsednik bo carine junija zvišal z 10 na 25 odstotkov, če mu ne bo omogočen nakup Grenlandije.
    17. 1. 2026 | 18:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Mirovni predstavniki v Beli hiši, več tisoč Ukrajincev medtem brez ogrevanja

    Ukrajinski diplomati so se srečali z ameriškimi predstavniki v Washingtonu. Napadi med Rusijo in Ukrajino se medtem nadaljujejo.
    17. 1. 2026 | 17:53
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ema Klinec namesto na turneji končala nezavestna na kardiološki kliniki

    Vrhunska slovenska smučarska skakalka načrtuje, da se bo kmalu vrnila na trening. Športnikom zaželela srečo na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji.
    17. 1. 2026 | 17:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo