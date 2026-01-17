Planko reševal slovensko čast v pričakovanju Fakove vrnitve

Švedski biatlonec Sebastian Samuelsson je zmagovalec moškega šprinta za svetovni pokal v Ruhpoldingu. Vpisal je prvo zmago v sezoni in skupno osmo med elito. Z 21. mestom si je točke pritekel in pristreljal tudi Lovro Planko, na nedeljsko zasledovanje pa se je od Slovencev kot 42. prebil tudi Anton Vidmar.

Skandinavski as ima izjemno izhodišče tudi za nedeljsko zasledovalno preizkušnjo, ki jo bo začel kar 17 sekund pred vodilnim v skupni razvrstitvi, Italijanom Tommassom Giacomelom, že 34 sekund za Samuelssonom pa bo štartal njegov 22-letni rojak Isak Frey, ki si je priboril prve stopničke v svetovnem pokalu.

Samuelsson, ki je zdaj v skupnem seštevku pokala drugi, si je zmago priboril na strelišču, saj je Giacomel zgrešil en strel in izgubil boj za najvišjo stopnico zmagovalnega odra. To je bilo preveč, da bi Italijan nadaljeval imeniten niz, saj je nazadnje slavil kar trikrat zaporedoma.

Tudi Frey je bil s puško stoodstoten in v smučini dovolj hiter, da se je prvič zavihtel na fotografijo najboljših. Na zasledovanju pa bo boj na 12,5-kilometrski tekmi za stopničke izjemen, saj se je v minuti za tretj​euvrščenim Švedom zvrstilo kar 29 tekmovalcev.

Miha Šimenc 19. v Oberhofu Slovenski smučarski tekač Miha Šimenc je na šprinterski tekmi svetovnega pokala v Oberhofu zasedel 19. mesto, potem ko je nastope končal v četrtfinalu. Zmagal je Norvežan Lars Heggen. Pri ženskah, kjer Slovenk ni bilo, pa je bila prva Švedinja Jonna Sundling. V kvalifikacijah je imel Šimenc 25. dosežek. Nejc Štern je bil 38., Vili Črv 49., Anže Gros pa je končal na 68. mestu.

Od naših do točk le Planko

Slovenski izkupiček je bil skromen. Planko je zasedel 21. mesto, potem ko je bil na strelišču brezhiben. V zadnjem krogu je nato zapravil štiri mesta. Za Vidmarja je bil en kazenski krog preveč, da bi se uvrstil med dobitnike točk.

Izkušeni Miha Dovžan je kazenski krog obiskal dvakrat in bil 65., Matic in Tadej Repnik pa sta zasedla 89. oziroma 107. mesto. Vsi trije so ostali brez nedeljskega nastopa (15.00), na katerem tekmovalce čakajo 12,5 km teka in štiri streljanja.

V Ruhpoldingu bo jutri tudi žensko zasledovanje na deset km (12.30), na katerem bosta od Slovenk nastopili Polona Klemenčič in Lena Repinc. Nato se bo biatlonska karavana pred olimpijskimi obračuni v Anterselvi prihodnji teden ustavila le še v Novem Mestu na Češkem, kjer naj bi se po poškodbi v ekipo vrnil tudi najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak.