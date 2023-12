Plaz ni odnesel konca turneje

Priprave na prvi višek sezone smučarskih skakalcev, novoletno turnejo, potekajo uspešno. Tudi v Bischofshofnu, kjer jim je prejšnji teden zagodel plaz in povzročil nekaj poškodb na skakalnici. A te so že sanirali, tako da je skakalnica že zasnežena in bo pravočasno pripravljena za zadnjo tekmo 72. turneje.

»Zahvaljujoč veliki podpori z vseh strani so bile poškodbe na pobočju skakalnice popravljene. Končno pripravo bomo začeli 27. decembra,« je dejal Manfred Schützenhofer, predsednik domačega smučarskega kluba.

Pretekli teden se je na skakalnici strgala mreža za zadrževanje snega, zaradi česar so gmote snega sestavile plaz, zdrsnile na skakalnico in povzročile poškodbe. Poleg Bischofshofna, ki bo svoj dogodek gostil 6. januarja, so tudi druga prizorišča novoletne turneje že dobila zeleno luč za izvedbo. Turneja se bo začela 28. decembra s kvalifikacijami v Oberstdorfu.