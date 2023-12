Plaz poškodoval skakalnico v Bischofshofnu

Tri tedne pred prvim vrhuncem skakalne sezone, novoletno turnejo štirih skakalnic, se je v avstrijskem Bischofshofnu v soboto zvečer na skakalnici usul plaz. Čeprav je škoda ocenjena na šestmestno vsoto, zadnja tekma 72. novoletne turneje ni ogrožena.

Vzrok za zdrs je bil verjetno zelo moker sneg v strmem zaletišču skakalnice. To je povzročilo trganje plastičnih mrež, ki omogočajo pripravo brežin. Zaradi plazu so bile poškodovane tudi stranske ograje skakalnice na štadionu Sepp Bradl.

Snežne mreže zadržijo naravni sneg na območjih skakalnice in doskočišča, tako da ne more zdrsniti na plastične podloge v dnu skakalnice. Mreže stabilizirajo obremenitev pobočja, ki je težka več ton in je zaradi priprave tudi močno zbita.

Predsednik smučarskega kluba Bischofshofen Manfred Schützenhofer je pojasnil, da turneja ni ogrožena. »Od jutra spet čistimo površine z bagrom in vlečemo mreže. Tovornjak je odpeljal tudi v Klingenthal, kjer nam bodo posodili tri velike snežne mreže. Skakali bomo kot običajno 6. januarja,« je zagotovil Schützenhofer.

Kvalifikacije v Bischofshofnu bodo 5. januarja (16.30), zadnja tekma 72. boja za zlatega orla pa dan pozneje prav tako ob 16.30.