Jan Urbas, novi kapetan Olimpije: Upam, da bomo klub dvignili še višje

Izkušeni hokejist Jan Urbas se je po 20 letih igranja v tujini vrnil domov, ambicioznim zmajem želi pomagati do lovorike v ICEHL.
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Jan Urbas je novi kapetan HK Olimpija. FOTO: Blaž Samec
Po skoraj 20 letih se je v domače okolje vrnil izkušeni slovenski hokejist Jan Urbas, ki je večino svoje članske kariere preživel v tujini. Po devetih sezonah v nemškem Bremerhavnu ga zdaj čaka nov izziv v ambiciozni Olimpiji, kjer želi s svojimi izkušnjami pomagati klubu narediti še korak naprej v razširjenem avstrijskem prvenstvu ICEHL.
Napadalec zmajev se je po 20 letih igranja v tujini vrnil v domovino. FOTO: Blaž Samec
Nova sezona se za zmaje začne v petek, ko se bodo v Budimpešti pomerili s Ferencvarosem.
V pogovoru novi kapetan zmajev Urbas razkriva, kako doživlja vrnitev pred domače navijače, kako ocenjuje razvoj razširjene avstrijske lige ter kako se je po dolgem obdobju v Nemčiji privajal na novo okolje.
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