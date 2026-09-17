Jan Urbas, novi kapetan Olimpije: Upam, da bomo klub dvignili še višje

Po skoraj 20 letih se je v domače okolje vrnil izkušeni slovenski hokejist Jan Urbas, ki je večino svoje članske kariere preživel v tujini. Po devetih sezonah v nemškem Bremerhavnu ga zdaj čaka nov izziv v ambiciozni Olimpiji, kjer želi s svojimi izkušnjami pomagati klubu narediti še korak naprej v razširjenem avstrijskem prvenstvu ICEHL. Napadalec zmajev se je po 20 letih igranja v tujini vrnil v domovino. FOTO: Blaž Samec Nova sezona se za zmaje začne v petek, ko se bodo v Budimpešti pomerili s Ferencvarosem. V pogovoru novi kapetan zmajev Urbas razkriva, kako doživlja vrnitev pred domače navijače, kako ocenjuje razvoj razširjene avstrijske lige ter kako se je po dolgem obdobju v Nemčiji privajal na novo okolje. Pri 37 letih bo spet igral pred domačimi navijači: »Družinsko smo hoteli ...