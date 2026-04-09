Po »aferi smučka« nastala delovna skupina pod okriljem FIS

Mednarodna smučarska in deskarska zveza (FIS) in Smučarska zveza Slovenije (SZS) sta dosegli dogovor glede dogodkov na tekmi svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu, na kateri je bil smučarski skakalec Domen Prevc diskvalificiran. Po zavrnitvi pritožbe je SZS skupaj z vpletenimi športniki sprožila postopek pred Mednarodnim športnim razsodiščem (CAS), a so tožbo zaradi dogovora umaknili.

Za pritožbo so se na SZS odločili, saj Prevcu v Oberstdorfu niso dovolili opraviti nastopa v uvodni seriji moštvene tekme, potem ko so njegove smuči ušle po letalnici. Kot so navedli pri SZS, je bil umik postopka pred CAS eden od pogojev za veljavnost doseženega dogovora.

»Afera smučka« dobiva delovno skupino. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Ta predvideva ustanovitev posebne delovne skupine pod okriljem FIS, ki se bo ukvarjala s celovito analizo in nadgradnjo pravil v smučarskih skokih z namenom večje jasnosti in transparentnosti. »Delovna skupina bo obravnavala predvsem vprašanja, povezana s tekmovalnimi postopki, opremo in odločevalskimi procesi ter pripravila konkretne predloge sprememb, ki naj bi bili sprejeti še pred začetkom sezone 2026/2027,« so v izjavi za javnost zapisali pri SZS. Prvi sestanek delovne skupine bo v petek v Pragi.

Pri SZS so zadovoljni z ustanovitvijo delovne skupine. »V SZS smo od začetka poudarjali, da ne gre zgolj za posamezen primer, temveč za širše vprašanje jasnosti pravil in zaupanja v sistem. Zadovoljni smo, da smo skupaj s FIS našli pot do rešitve, ki presega konkreten dogodek in prinaša konkretne korake za prihodnost. Ustanovitev delovne skupine razumemo kot pomemben premik k bolj transparentnim, enotnim in športnikom prijaznim pravilom. Naš cilj ostaja enak – pošten in razumljiv šport za vse.«