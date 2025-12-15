Po debelih 18 letih spet nastopil na tekmi in presenetil vse po vrsti

Zimzeleni japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai, ki je 6. junija praznoval že 53. rojstni dan, je minuli konec tedna na dvodnevni prireditvi za celinski pokal v Ruki, na kateri je med Slovenci z osmim mestom najvišje posegel Žiga Jelar, znova dokazal, da še zdaleč ni za staro šaro. Med 56 tekmovalci iz trinajstih držav si je priskakal 18. in 14. mesto.

Prav poseben podvig pa je minulo soboto uspel tudi Juretu Radlju. Nekdanji slovenski reprezentant, ki se je kmalu po koncu kariere podal na trenersko pot, je namreč po debelih 18 letih spet nastopil na uradni tekmi in se predstavil v prav spodobni luči. Na članski preizkušnji za slovenski pokal na 100-metrski napravi v Planici je namreč s skokoma, dolgima 86 in 88 metrov, v konkurenci 17 veliko mlajših tekmecev zasedel 13. mesto. Brez težav ob doskokih, zaradi katerih je prejel nižje ocene za slog, pa bi bil 48-letni Ljubljančan uvrščen še višje. Zmago je sicer slavil je 20-letni Tadej Bedenik (98 m in 98 m).

V svetovnem pokalu je Jure Radelj najvišje posegel s šestim mestom leta 2000 v Kuopiu. FOTO: Blaž Samec/Delo

Radelj: Bomba!

»Ali sem dejansko zasedel 13. mesto? Bomba!« je bil zadovoljen Radelj, potem ko je videl rezultate. »To je bila moja prva uradna tekma po letu 2007, ko sem končal športno pot. Po dolgih 18 letih sem se oktobra spet spustil po zaletišču (80-metrske skakalnice v Planici), do te tekme pa sem skupaj zbral le 30 skokov,« je razkril nekdanji vrhunski skakalec, čigar najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu je šesto mesto iz Kuopia leta 2000. Mimogrede: legendarni Kasai je bil tedaj drugi za Fincem Mattijem Hautamäkijem.

Radelj je sicer za vrnitev na skakalnice shujšal na nekdanjo tekmovalno težo (62 kilogramov). »Na ta način želim dokazati, da je marsikaj mogoče, če le dovolj močno verjameš v to – tudi svojemu zdajšnjemu poljskemu varovancu Janu Habdasu,« je poudaril nekdanji član ljubljanske Ilirije, ki zdaj brani barve kluba Tržič FMG, pri katerem se kalita tudi njegovi hčerkici Brina in Frida. V soboto sta ga tudi spodbujali ob skakalnici.