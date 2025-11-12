  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Po debelih dveh letih okrevanja in bolečin je spet pripravljen razpreti krila

    Huda poškodba po grdem padcu v Innsbrucku bi marsikoga prisilila h koncu športne poti, toda avstrijski smučarski skakalec Philipp Aschenwald ni obupal.
    Philipp Aschenwald se bo po dolgem času ta teden spet odpravil na vrh zaletišča. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Philipp Aschenwald se bo po dolgem času ta teden spet odpravil na vrh zaletišča. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Miha Šimnovec
    12. 11. 2025 | 10:25
    12. 11. 2025 | 11:01
    2:45
    Po dolgotrajnem okrevanju se Philipp Aschenwald pripravlja za vrnitev na skakalnico. Po dveh operacijah kolena in več kot dveh letih rehabilitacije se je 29-letni Avstrijec znova pripravljen povzpeti na vrh zaletišča.

    Nika Vodan: Na žalost tega ni mogoče kar tako izbrisati iz spomina

    Julija 2023 je Aschenwald na treningu v Innsbrucku doživel hud padec, ki mu je popolnoma spremenil kariero. Zdravniki so pri pregledu ugotovili raztrgano sprednjo križno vez, natrgano zadnjo križno vez in poškodovan zunanji meniskus – poškodbo, ki bi marsikoga prisilila v predčasen konec športne poti.

    Čeprav je 30-letni Tirolec, ki je v svetovnem pokalu dvakrat skočil na zmagovalni oder (drugi je bil v Ruki 2019 in tretji v Nižjem Tagilu 2019), v okrevanje vložil ogromno časa in potrpežljivosti, to ni potekalo po načrtih. Po skoraj letu dni je še vedno čutil bolečine, zaradi česar se je januarja 2025 odločil za novo operacijo levega kolena. »Trajalo je kar nekaj časa, da so bili trenerji in zdravniki zadovoljni z mojo telesno pripravljenostjo,« je razkril Aschenwald, ki se zdaj spet počuti pripravljenega za vrnitev. Kot je poudarja, bo to pot bolj potrpežljiv: »Prvič sem se želel čim hitreje vrniti na tekme. A z glavo skozi zid ne gre, če koleno ni nared.«

    Svoje najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu se je Philipp Aschenwald (levo) leta 2019 z drugim mestom veselil v Ruki. Zmagal je tedaj Norvežan Daniel-Andre Tande, tretji pa je bil slovenski as Anže Lanišek (desno). FOTO: Heikki Saukkomaa/Reuters
    Svoje najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu se je Philipp Aschenwald (levo) leta 2019 z drugim mestom veselil v Ruki. Zmagal je tedaj Norvežan Daniel-Andre Tande, tretji pa je bil slovenski as Anže Lanišek (desno). FOTO: Heikki Saukkomaa/Reuters

    Prve skoke po operaciji bo opravil v Hinzenbachu

    Po dolgem času se bo Philipp ta teden znova povzpel na vrh zaletišča – v Hinzenbachu. »Čas je, da spet skočim. Motivacija, da bi hodil samo v fitnes, ni bila več visoka,« je pripomnil v smehu. Po prvih skokih bo sledila postopna vrnitev v tekmovalni ritem. »Januarja bi moral nastopiti na prvih tekmah za celinski pokal. Potem bomo videli, kako bo šlo naprej.«

    Če bo šlo vse po njegovih načrtih in željah, bi ga lahko znova videli tudi med elito – kar bi bilo izjemno simbolično nadaljevanje kariere športnika, ki ga je skoraj ustavil en padec. Sanje o letenju ga – kot je še povedal za enega od avstrijskih časnikov – še vedno ženejo naprej. Po 28 mesecih bolečin, operacij in dvomov je Aschenwald, ki prav danes praznuje 30. rojstni dan, pripravljen znova razpreti krila.

