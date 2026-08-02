Po Emi Klinec na vrhu še Nika Vodan

Slovenske smučarske skakalke so se tudi na drugi tekmi za veliko nagrado pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Visli predstavile v zelo lepi luči. Potem ko je bila včeraj najboljša Ema Klinec, je danes zmago slavila Nika Vodan.

Vodanova je s skokom, dolgim 129,5 metra, vodila že po uvodni seriji, v finalu pa je s 122 metri le še potrdila premoč. Na koncu je imela 8,2 točke naskoka pred drugouvrščeno Japonko Juki Ito (124 m in 123 m). Tretja je bila Norvežanka Silje Opseth (119 m in 123 m).

Klinčeva (118,5 m in 116 m) je bila tokrat peta, najboljšo deseterico pa je zaokrožila Maja Kovačič (118,5 m in 114 m). Taja Bodlaj (117 m in 112,5 m) se je uvrstila na 18. mesto, do točk pa sta se dokopali tudi Katra Komar (108 m in 110,5 m) in Ajda Košnjek (108,5 m in 108,5 m), ki sta druga za drugo pristali na 24. oziroma 25. mestu.

Ob 14.45 se bo na veliki napravi Malinka začela še druga tekma smučarskih skakalcev.