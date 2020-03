Po Fourcadu bo v slovo pomahala tudi finska kraljica biatlona

Ljubljana – Le 24 ur po francoskem šampionu Martinu Fourcadu je odločitev, da končuje svojo športno pot, sporočila tudi Kaisa Mäkäräinen. Najboljša finska biatlonka v zgodovini tega športa bo nastopila le še na današnji zasledovalni preizkušnji na domači progi v Kontiolahtiju, po njej pa bo svojo puško obesila na klin, tekaške smuči pa postavila v kot.



»Prve biatlonske treninge sem na tem štadionu opravila leta 2003, zdaj pa se bo tu moja mednarodna kariera končala. Ne tako, kot bi si želela, brez gledalcev, vendar pa na to nisem imela vpliva,« je svojim sledilcem na družbenih omrežjih zaupala Mäkäräinenova in nadaljevala, da je dolgo razmišljala o tem, preden je dokončno sprejela zelo čustveno odločitev. Kot je dodala, je bila zadnja sezona zelo težka, v spominu pa bo ohranila le lepe stvari.



»Danes bom uživala v svoji zadnji tekmi svetovnega pokala s polnim srcem in z vsemi čudovitimi kolegi. Ko se bo stanje v svetu normaliziralo, si želim spet enkrat srečati s svojimi navijači,« je še zapisala 37-letna Finka, ki si je med letoma 2010 in 2020 v svetovnem pokalu pritekla in pristreljala kar 27 posamičnih zmag (od teh pet na Pokljuki) ter tri velike kristalne globuse (v sezonah 2010/11, 2013/14 in 2017/18). S svetovnih prvenstev ima šest kolajn, tudi zlato z zasledovalne preizkušnje leta 2011 v Hanti-Mansijsku.