Po hudi nesreči Roberta Kranjca s helikopterjem prepeljali v UKC

Petek se za nekdanjega skakalnega šampiona Roberta Kranjca ni končal dobro. Že nekaj let je Kranjec zelo zagret amaterski kolesar in tekmovalec, uživa tudi v adrenalinu na hitrih spustih. Na enem takšnih se mu je v petek ob 12.30 žal pripetil hud padec, ko je zdrsnil na drugo stran vozišča in priletel v robnik, poročajo Slovenske novice.

Kranjca so najprej oskrbeli na kraju nesreče v Zgornji Lipnici na Gorenjskem, nato so ga prepeljali v bolnišnico na Jesenice, nato pa z vojaškim helikopterjem v Univerzitetni klinični center v Ljubljano. Njegovo stanje je resno, a se menda počasi že izboljšuje.

Sporočilo Smučarske zveze Slovenije: Obveščamo vas, da je Robert Kranjec po padcu s kolesa utrpel hujše poškodbe in se trenutno zdravi v bolnišnici. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, v prihodnjih dneh pa bo začel rehabilitacijo, ki bo dolgotrajna in zahtevna. V tem trenutku Robert predvsem potrebuje mir, čas za okrevanje ter veliko pozitivne energije.

Policija je v postopku ugotovila, da je kolesar vozil pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal 1,19 miligrama na liter izdihanega zraka oziroma skoraj 2,5 promila alkohola v krvi. Zato policija proti njemu vodi postopek zaradi kršenja cestnoprometnih predpisov.

Kranjec je v bogati karieri osvojil bronasto olimpijsko odličje na moštveni tekmi v Salt Lake Cityju (2002), na veliki skakalnici je z bil z ekipo bronast tudi na SP v Oslu 2011, največji uspeh pa je doživel leta 2012, ko je v Vikersundu postal svetovni prvak v poletih. Po koncu kariere se je 44-letnik posvetil šivanju skakalnih dresov, telesno pripravljenost pa je ohranjal na kolesu.