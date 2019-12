Po kombinacijskem »polčasu« Čater osmi

Potem ko so se na zadnji postaji v tem koledarskem letu alpski smučarji merili na dveh smukih v Bormiu, kjer je obakrat slavil, se danes dokazujejo na prvi kombinaciji sezone. Norvežanje bil najhitrejši na superveleslalomu. A razlike so pred slalomskim delom majhne, drugouvrščeni Paris za njim zaostaja le tri stotinke, Vincent Kriechmayr na tretjem mestu pa 35 stotink.Rezultati so dostopni tukaj Slovenska vrsta, ki je smukaško sezono začela porazno, je v kombinacijskem superveleslalomu pokazala spodbudne nastope.po »polčasu« drži 8. mesto z 82 stotinkami zaostanka za vodilnim Kildejem,je 15., Klemen Kosi pa 20. Superveleslalomski del se je povsem ponesrečil, ki si je nabral debele 4 sekunde in 64 stotink zaostanka za vodilnim Kildejem. Slalom bo ob 14. uri.