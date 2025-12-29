Po koncu pouka smo veselo odšli na smučišče

Bronasta olimpijka Alenka Dovžan se v vlogi gledalke veseli domače tekme. V Kranjski Gori nikoli ni tekmovala, v lepem spominu pa si je ohranila Maribor.

Alenka Dovžan je med vsemi »vražjimi Slovenkami«, ki so pred tremi desetletji krojile svetovni smučarski vrh, na Jesenicah geografsko najbližje prizorišču prihajajoče tekme v Kranjski Gori. Zanimivo pa, da na podkorenski progi nikoli ni tekmovala za svetovni pokal, si je pa v lepem spominu ohranila mariborske predstave za zlato lisico, kar nam je tudi potrdila med pogovorom v pričakovanju edine tekme najvišje ravni za alpske smučarke pri nas. Alenka, kako natančno danes spremljate utrip z belih strmin? Če sem doma, si z veseljem ogledam prenos smučarske tekme, glede spremljanja športa pa mi je tudi všeč, da v današnjem času na telefonu, kjerkoli že sem, lahko hitro pogledam, kaj se dogaja. Seveda najbolj stiskam pesti za našo reprezentanco, veselila pa sem se tudi, da je pred dnevi zmago ...