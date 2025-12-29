  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Zimski športi

    Po koncu pouka smo veselo odšli na smučišče

    Bronasta olimpijka Alenka Dovžan se v vlogi gledalke veseli domače tekme. V Kranjski Gori nikoli ni tekmovala, v lepem spominu pa si je ohranila Maribor.
    Alenka Dovžan je pripadala odličnemu rodu slovenskih alpskih smučark. FOTO: dokumentacija Dela
    Galerija
    Alenka Dovžan je pripadala odličnemu rodu slovenskih alpskih smučark. FOTO: dokumentacija Dela
    Siniša Uroševič
    29. 12. 2025 | 09:00
    6:58
    A+A-
    Alenka Dovžan je med vsemi »vražjimi Slovenkami«, ki so pred tremi desetletji krojile svetovni smučarski vrh, na Jesenicah geografsko najbližje prizorišču prihajajoče tekme v Kranjski Gori. Zanimivo pa, da na podkorenski progi nikoli ni tekmovala za svetovni pokal, si je pa v lepem spominu ohranila mariborske predstave za zlato lisico, kar nam je tudi potrdila med pogovorom v pričakovanju edine tekme najvišje ravni za alpske smučarke pri nas. Alenka, kako natančno danes spremljate utrip z belih strmin? Če sem doma, si z veseljem ogledam prenos smučarske tekme, glede spremljanja športa pa mi je tudi všeč, da v današnjem času na telefonu, kjerkoli že sem, lahko hitro pogledam, kaj se dogaja. Seveda najbolj stiskam pesti za našo reprezentanco, veselila pa sem se tudi, da je pred dnevi zmago ...

    Šport  |  Drugi športi
    Bloudkove nagrade

    Pod žarometi Jure Košir, Alenka Dovžan, Aljoša Žorga ...

    Na Brdu pri Kranju so naknadno nagradili nekatere junake slovenskega športa za olimpijske kolajne v preteklosti.
    9. 6. 2025 | 19:52
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Tone Vogrinec

    S smučkami v vodnjak, peš v Maribor

    Osemdeset let ključnega sooblikovalca slovenske smučarske pravljice.
    Marjeta Šoštarič 24. 2. 2022 | 09:21
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nočne patrulje

    Policija po slovenskih mestih ukinja nočno dežurstvo, sindikat na nogah

    Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) naj bi po njihovih navedbah lokalni skupnosti sporočili, da so varnostne razmere stabilne.
    28. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
