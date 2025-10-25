Po Niki Prevc na zmagovalni oder skočil tudi njen brat Domen

Zadnja posamična tekma letošnje velike nagrade v smučarskih skokih v Klingenthalu se je iztekla povsem po željah Rjojuja Kobajašija. Japonski zvezdnik je s skokoma, dolgima 144 in 134 metrov, zanesljivo zmagal pred Nemcem Philippom Raimundom (131 m in 136 m), ki si je s tem dosežkom zagotovil skupno prvo mesto v končni razvrstitvi poletne različice svetovnega pokala.

Omenjenima asoma je družbo na odru za najboljše skakalce delal slovenski državni prvak Domen Prevc (135 m in 134 m), ki je s tretjim mestom le še potrdil vrhunsko pripravljenost. To so bile za 26-letnega asa iz Dolenje vasi v Selški dolini sploh prve stopničke v veliki nagradi, z njimi pa je dopolnil uspeh svoje sestre Nike Prevc, ki je pred tem v ženski konkurenci osvojila drugo mesto.

»Zame je to lep zaključek posamične velike nagrade. Kaj več od tretjega mesta bi si rezultatsko težko želel. Vedel sem, da sem dobro pripravljen. Za kaj več bi se morali pri obeh skokih pokriti vsi dejavniki. Ostali fantje so tudi močni, vesel pa sem, da bom šel z lepo popotnico v zimo,« je izjavil najmlajši od bratov Prevc.

Zmage se je veselil japosnki zvezdnik Rjoju Kobajaši. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Že po uvodni seriji je vodil Rjoju Kobajaši, ki je poletel kar 144 metrov daleč. Čeprav ga je odneslo kar trinajst metrov dlje od drugouvrščenega Philippa Raimunda, je bila njegova prednost minimalna; pred Nemcem je imel namreč le 3,8 točke naskoka. Domen Prevc (135 m) je na tretjem mestu zaostajal za 5,6 točke.

Od slovenskih skakalcev so si točke v areni Vogtland priskakali še Rok Oblak (126,5 m in 129 m), Anže Lanišek (122,5 m in 127 m) in Timi Zajc (120 m in 129,5 m), ki so v močni konkurenci izvlekli 16., 17. oziroma 22. mesto.

Že po prvem »polčasu« pa je bilo tekme konec za Lovra Kosa (116,5 m) in Žigo Jančarja (105 m), ki sta pristala na 41. oziroma 46. mestu. Omeniti kaže še, da so preizkušnjo zaznamovale tudi štiri diskvalifikacije, neustrezen tekmovalni dres je imel tudi Norvežan Isak Andreas Langmo.

Končni vrstni red v veliki nagradi (11/11): 1. Raimund (Nem) 490, 2. S. Kobajaši (Jap) 392, 3. Bachlinger (Avs) 391, 4. R. Kobajaši (Jap) 356, 5. Stoch (Pol) 319 ... 14. Kos 184, 15. Jančar 156, 23. D. Prevc 118, 28. Lanišek 97, 35. Zajc 61, 48. Faletič in Mogel po 40, 55. Jelar 33, 72. Oblak (vsi Slo) 17.

Jutri bo v Klingenthalu na sporedu še tekma mešanih ekip, ki se bo začela ob 14.45.