Po olimpijskem škandalu nov začetek: Igor Medved našel novo službo

Slovenski trener v smučarskih skokih Igor Medved se je po burni zimi vrnil na mednarodno prizorišče. Nekdanji selektor finske reprezentance je prevzel vodenje kitajske vrste, ki jo bo poskušal dvigniti na višjo raven. Novico je 45-letni Ljubljančan potrdil v pogovoru za poljski portal Sport.pl. Ob začetku novega izziva je poudaril, da se zaveda zahtevnosti naloge, saj Kitajska ne sodi med tradicionalne velesile v smučarskih skokih. »To je zame velik izziv,« je dejal Medved. Kljub temu verjame, da ima Kitajska odlične možnosti za napredek tudi v tem športu. Izpostavil je sodobno infrastrukturo, ki je nastala predvsem po zimskih olimpijskih igrah leta 2022 v Pekingu, med drugim vrhunske skakalne objekte, centre za trening in vetrovnik. »Želim si, da bi Kitajska postala država smučarskih ...