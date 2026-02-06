Po Pekingu je obrnil nov list, upa, da tokrat ne bo zapletov

V ožji krog kandidatov za osvojitev olimpijske kolajne v smučarskih skokih spada tudi Anže Lanišek. V to vlogo ga navsezadnje postavljajo odlični dosežki, ki jih je dosegel v tej sezoni svetovnega pokala, v kateri je med drugim trikrat okusil slast zmage (v Falunu, Ruki in Zakopanah). Da je zelo dobro pripravljen, je potrdil minulo nedeljo v Willingenu, kjer si je priskakal sedmo mesto. Po uvodni seriji, po kateri je bil drugi za vodilnim reprezentančnim kolegom Domnom Prevcem, se mu je nasmihala še boljša uvrstitev.

Za Laniška bodo olimpijske igre Milano – Cortina 2026 druge po Pekingu oziroma Zhangjiakouu, kjer je pred štirimi leti nastopil le na posamični tekmi na srednji skakalnici, na kateri je zasedel 13. mesto. Na veliki napravi je moral nato po odločitvi strokovnega vodstva slovenske reprezentance z glavnim trenerjem Robertom Hrgoto na čelu v interne kvalifikacije, v katerih je v spremenljivih razmerah le za malo zaostal za Cenetom Prevcem.