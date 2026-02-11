  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Po polovici se smeji Estoncu, Brecl pred Vrhovnikom

Za nami je skakalni nastop nordijskih kombinatorcev na OI v Predazzu. Zdaj se selijo v okrog 15 km oddaljeni Tesero, kjer je na sporedu tekaški del.
Gašper Brecl je lahko zadovoljen s svojim skokom. FOTO: Javier Soriano/AFP
Gašper Brecl je lahko zadovoljen s svojim skokom. FOTO: Javier Soriano/AFP
M. Ru., STA
11. 2. 2026 | 11:37
2:12
Nordijski kombinatorci so danes v Predazzu opravili skakalni del tekme. Najboljše izhodišče pred tekaškim preizkusom si je z dobrimi 132 točkami za skok dolg 99 metrov zagotovil Estonec Kristjan Ilves. Slovenska predstavnika Gašper Brecl in Vid Vrhovnik sta zasedla 20. in 26. mesto. Tekaški del bo na sporedu ob 13.45 v bližnjem Teseru.

Slovenski trener najprej jezen, na koncu navdušen

Ilves je konkurenco na srednji skakalnici, kjer je slovenska mešana skakalna ekipa v torek zvečer prepričljivo ubranila olimpijski naslov, pokoril s skokom dolgim 99 metrov, za katerega je prejel 132,6 točke.

Drugouvrščeni Avstrijec Thomas Rettenegger je za sicer meter daljši skok prejel 3,7 točke manj. Še dva metra in pol dlje je skočil tretjeuvrščeni Japonec Ryota Yamamoto (127,8 točke). Avstrijec bo tekaški del začel s 15 sekundami zaostanka, Japonec pa z 19.

Vid Vrhovnik je v svetovnem pokalu bolj uveljavljen od Vrhovnika. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Vid Vrhovnik je v svetovnem pokalu bolj uveljavljen od Vrhovnika. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Predstavnika Slovenije Brecl in Vrhovnik sta si s skokoma 93,5 metra (113,9) in 91,5 metra (106,9) priborila 20. oziroma 26. izhodišče na desetkilometrski tekaški preizkušnji. Začela jo bosta 1:15 oziroma 1:43 minute za Ilvesom.

Nordijska kombinacija je na programu ZOI že od premiernih iger v Chamonixu leta 1924. V Calgaryju 1988 so disciplini dodali ekipne tekme, pred štirimi leti v Pekingu pa so skakalni del prvič izvedli na veliki skakalnici. Na igrah sicer nastopajo le moški.

nordijska kombinacijasmučarski skokiPeking 2022nordijsko SPVid VrhovnikGašper Breclolimpijske igre

Šport  |  Zimski športi
Bormio

Franjo Von Allmen že do tretje zlate kolajne, Miha Hrobat 13.

Bormio ima novega kralja. Franjo Von Allmen na letošnjih OI še ne pozna poraza, osvojil je že svoje tretje zlato odličje. Končno do kolajne tudi Marco Odermatt.
11. 2. 2026 | 12:47
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

     V živo: Po prvem odseku tretje razvojne osi čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Gostinstvo

Kdo so zmagovalci tekmovanja Naj krof Slovenije 2026?

Turistično gostinska zbornica Slovenije je že šestič zapored pripravila izbor najboljših krofov. Nekateri so vzbujali pozornost s sestavinami, drugi z okusom.
11. 2. 2026 | 12:27
Preberite več
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Parkiranje

Prebivalci Štepanjskega vlagajo tožbo proti Mestni občini Ljubljana

Parkirni režim in režim območij za pešce na grob način omejujeta življenje občanov in posegata v zemljišča Štepanjskega naselja, menijo prebivalci.
11. 2. 2026 | 11:55
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina

Po polovici se smeji Estoncu, Brecl pred Vrhovnikom

Za nami je skakalni nastop nordijskih kombinatorcev na OI v Predazzu. Zdaj se selijo v okrog 15 km oddaljeni Tesero, kjer je na sporedu tekaški del.
11. 2. 2026 | 11:37
Preberite več
