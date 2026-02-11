Po polovici se smeji Estoncu, Brecl pred Vrhovnikom

Nordijski kombinatorci so danes v Predazzu opravili skakalni del tekme. Najboljše izhodišče pred tekaškim preizkusom si je z dobrimi 132 točkami za skok dolg 99 metrov zagotovil Estonec Kristjan Ilves. Slovenska predstavnika Gašper Brecl in Vid Vrhovnik sta zasedla 20. in 26. mesto. Tekaški del bo na sporedu ob 13.45 v bližnjem Teseru.

Ilves je konkurenco na srednji skakalnici, kjer je slovenska mešana skakalna ekipa v torek zvečer prepričljivo ubranila olimpijski naslov, pokoril s skokom dolgim 99 metrov, za katerega je prejel 132,6 točke.

Drugouvrščeni Avstrijec Thomas Rettenegger je za sicer meter daljši skok prejel 3,7 točke manj. Še dva metra in pol dlje je skočil tretjeuvrščeni Japonec Ryota Yamamoto (127,8 točke). Avstrijec bo tekaški del začel s 15 sekundami zaostanka, Japonec pa z 19.

Predstavnika Slovenije Brecl in Vrhovnik sta si s skokoma 93,5 metra (113,9) in 91,5 metra (106,9) priborila 20. oziroma 26. izhodišče na desetkilometrski tekaški preizkušnji. Začela jo bosta 1:15 oziroma 1:43 minute za Ilvesom.

Nordijska kombinacija je na programu ZOI že od premiernih iger v Chamonixu leta 1924. V Calgaryju 1988 so disciplini dodali ekipne tekme, pred štirimi leti v Pekingu pa so skakalni del prvič izvedli na veliki skakalnici. Na igrah sicer nastopajo le moški.