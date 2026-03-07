Po prvem Domnovem slavju je sledil šok in nato spet veselje

V Lahtiju je bilo že vse nared za novo slavje Domna Prevca. Slovenski šampion je na šprinterski preizkušnji z le eno serijo, s katero so finski prireditelji nadomestili odpadlo novembrsko iz Ruke, poletel najdlje (129 m) in se – tako kot trenerja Robert Hrgota in Miran Zupančič – že veselil prepričljivega prvega mesta. A nato je sledil šok: na kontroli opreme so ugotovili, da je imel za centimeter predolge smuči. Ali z drugimi besedami: bil je – podobno kot njegova sestra Nika Prevc v začetku decembra v Visli – za 100 gramov prelahek.

Tako se je sedma zaporedna zmaga, s katero bi najmlajši od bratov Prevc dosegel nov rekord v zgodovini svetovnega pokala, v hipu razblinila kakor milni mehurček ...