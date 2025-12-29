Po prvem veselju sledil šok, Domen po zgodovinskem podvigu v boj s statistiko

Domen Prevc je na uvodno postajo 74. novoletne turneje v smučarskih skokih pripotoval z izjemno popotnico osmih zaporednih uvrstitev na oder za najboljše, od tega petih zmag, enega drugega in dveh tretjih mest. Z imenitnim nizom si je priskakal rumeno majico in si še okrepil samozavest. Veliko premoč je potrdil tudi na današnji tekmi v Oberstdorfu, kjer se je kot prvi Slovenec v zgodovini zavihtel na vrh.

Prevčeva zmaga je bila čista kot solza, saj je bil s skokoma, dolgima 141,5 in 140 metrov, v obeh serijah najboljši. Na koncu je imel kar 17,5 točke zaloge pred avstrijskim branilcem lovorike Danielom Tschofenigom (132 m in 134 m) in reprezentančnim kolegom Timijem Zajcem (133,5 m 138 m). Toda po spektaklu pred 25.500 gledalci je sledil šok ...