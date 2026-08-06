Po rehabilitaciji je namesto Argentine izbrala Novo Zelandijo

Slovenska alpska smučarka Neja Dvornik bo največji snežni del priprav na novo sezono letos opravila na Novi Zelandiji. Po uspešno opravljenem poletnem programu in rehabilitaciji po poškodbi gležnja, ki je močno skrajšala prejšnjo olimpijsko sezono, se počuti zelo dobro.

Neja Dvornik je pred odhodom dvakrat trenirala v smučarski dvorani. FOTO: Sloski

»Počutim se celo bolje kot lani v tem času, zato se odhoda na Novo Zelandijo res veselim. Pred odhodom sem dvakrat trenirala tudi v smučarski dvorani in že tam sem se na smučeh počutila zelo dobro, na splošno bolje kot lani v tem obdobju,« je v izjavi za javnost pred potjo povedala smučarka.

Letos se je odločila za spremembo in namesto Argentine za ključni pripravljalni sklop na snegu izbrala Novo Zelandijo. Tam bo preživela mesec dni, načrtuje do 25 smučarskih dni. »Zaključujem daljše poletne priprave in počutim se dobro, močno ter fizično pripravljeno, da na snegu še izboljšam svoje smučanje. Morda se počutim celo bolje kot lani v tem času, zato se odhoda v Novo Zelandijo res veselim. Priprave v Ushuaii v Argentini so bile daleč od slabih, vendar smo si letos želeli manjšo spremembo. Verjamemo, da lahko na Novi Zelandiji najdemo še kakšno nadgradnjo in naredimo kakovosten korak naprej,« je pred potjo povedala Neja Dvornik.

Rehabilitacija je za Slovenko potekala brez težav. FOTO: Sloski

Pomemben del poletja je predstavljala tudi rehabilitacija, ki je potekala brez zapletov in skladno z zastavljenim načrtom. »Tudi zaradi dobro opravljene rehabilitacije je kondicijski del priprav potekal praktično brez komplikacij. Vse je šlo po načrtu, zato sem zelo zadovoljna in vesela, da sem trenutno v dobrem stanju.«

Dnevi na snegu na Novi Zelandiji bodo zelo pomembni. »Pripravljena sem dati maksimum v vseh 30 dneh, od katerih bo največ 25 smučarskih. Po vrnitvi domov bo čas za priprave na evropskih ledenikih hitro minil in nova sezona bo kmalu pred vrati. Poletne snežne priprave so zato ključnega pomena. Na Novo Zelandijo odhajam polno motivirana, da naredim naslednji korak v svojem smučanju,« je dodala slovenska reprezentantka v tehničnih disciplinah.