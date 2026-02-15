Po slovesu od Berganta le še redki presežki

Želje našega najboljšega alpskega smučarja so na olimpijskem prizorišču v Bormiu ostale neuslišane.

V vrhunskem športu ponavadi naključij ni. Dobro, velika tekmovanja resda ponudijo kakšnega presenetljivega zmagovalca, vseeno je pa največkrat tako, da čudežev ni mogoče ustvariti, če jih pač vsaj delno ne napoveš z dosežki v dotedanjem delu sezone. In primer Žana Kranjca, najboljšega alpskega smučarja v zadnjem desetletju na Slovenskem, to zelo zgovorno potrjuje. Ta sijajen športnik se je v tej sezoni sukal v labirintu brez zmagovitega izhoda in takšen scenarij je doživel tudi v olimpijskem Bormiu. Prizorišče moških tekem v alpskem smučanju Cortine-Milana 2026 si bo 33-letnik, doma iz Bukovice v severozahodnem predelu Ljubljanske kotline, ohranil z mešanimi občutki. Realno je njegov dosežek – 12. mesto – na ravni večine iz te olimpijske sezone, toda obenem ga nenehno spremlja spoznanje, ...