Po smrti mladega smučarja pretresena tudi Tina Maze

Hitre smučarske discipline zaradi vedno višjih hitrosti, ki jih tekmovalci zaradi boljše opreme in telesne pripravljenosti dosegajo že na treningih, terjajo vedno več žrtev, ob poškodbah na žalost prihajajo tudi bolj tragične novice. Na pripravah v Čilu se je na treningu smrtno ponesrečil 25-letni Matteo Franzoso.

FOTO: Instagram

Na eni od grbin je izgubil nadzor nad smučmi, prebil je dve vrsti zaščitnih ograj in priletel v leseno ograjo, ki je bila sedem metrov oddaljena od proge. Takoj so mu na pomoč priskočili reševalci, s helikopterjem je bil prepeljan v bolnišnico, kjer so ga poskušali stabilizirati z umetno komo, a so bile poškodbe prehude.

Franzoso, ki ima za seboj 17 tekem v svetovnem pokalu in je bil član italijanske reprezentance v hitrih disciplinah, se je pripravljal na novo sezono. »To je velika izguba in tragedija za naš šport, žal se znova vračamo v žalostno obdobje izpred leta dni, ko se je ponesrečil Matilde Lorenzi. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da se to nikoli več ne ponovi,« je ob tem dejal predsednik FIS Flavio Rodi.

Na Instagramu se je pretreseno odzvala tudi Tina Maze, ki je zapisala: »Se sploh zavedate, s čim se ukvarjamo? Ta šport ne pušča nobenega prostora za napake.«