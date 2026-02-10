Po smukaškem delu vodita Američanki, padec Sofie Goggia

Po uspešno opravljenem olimpijskem krstu med moškimi je danes na sporedu še ženska tekma v kombinaciji dvojic v alpskem smučanju. Po prvem delu tekmovanja, v katerem so nastopile smukačice, sta v najboljšem položaju Američanki Breezy Johnson in Mikaela Shiffrin.

Johnsonova, zmagovalka nedeljske preizkušnje v kraljevski disciplini, je najbolje opravila svoje delo in je Shiffrinovi, zmagovalki sedmih slalomskih tekem v letošnji sezoni, privozila šest stotink prednosti pred drugouvrščenima Avstrijkama Ariane Rädler in Katharino Huber. Na tretjem mestu (+0,27) je italijanski par, ki ga sestavljata Laura Pirovano in Martina Peterlini. Italijanska smučarka Sofia Goggia je pred četrtim merjenjem vmesnega časa padla in odstopila.

Slovenka Ilka Štuhec je za Američanko zaostala za 1,70 sekunde, kar slovenski par po prvem delu uvršča na 15. mesto. V slalomu bo nastopila Ana Bucik Jogan. Ekipna kombinacija je tokrat prvič na olimpijskem programu, na lanskem svetovnem prvenstvu v Saalbachu sta slavili Johnsonova in Shiffrinova. Slalomski del se začne ob 14. uri.