Po srhljivki s 13 goli je Anže Kopitar korak bližje končnici (VIDEO)

Los Angeles Kings so v noči na nedeljo dobili eno najbolj divjih tekem sezone. Toronto Maple Leafs so v Crypto.com Areni premagali po podaljšku s 7:6, odločilni gol je dosegel Quinton Byfield, domača ekipa pa je z zmago naredila pomemben korak v bitki za končnico v zahodni konferenci. Los Angeles ima po tej tekmi 81 točk in je dve točki pred Nashvillom in San Josejem v boju za drugo t.i. wild card povabilo.

Anže Kopitar je tokrat ostal brez gola in podaje, na ledu je preživel 21 minut in 13 sekund, dvoboj končal z razmerjem +1 ter dobil 14 od 21 sodniških metov (67 %). Tekma zanj ni bila popolna. Pri vodstvu Toronta z 1:0 je prav po odvzetem ploščku Kopitarju Steven Lorentz zadel za 2:0, kar je bil eden od trenutkov, ko je domača zasedba visela na robu. A Kings se niso predali V drugi tretjini so se vrnili, v tretji v 96 sekundah obrnili zaostanek 3:4 v vodstvo 6:4, nato pa niso zdržali naleta gostov, ki so izsilili podaljšek in izenačili na 6:6.

Za Los Angeles ta zmaga pomeni več kot zgolj dve točki. Kings so zdaj v položaju, ko imajo usodo končnice spet nekoliko bolj v svojih rokah, pri tem pa je prav Kopitarjev blok še vedno osrednji del moštvene strukture. Klub je šele pred dnevi zdrsnil v tesno izenačen boj s San Josejem in Nashvillom, zdaj Kralji nekoliko lažje dihajo.