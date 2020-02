Po švedski muki nov izziv za Anamarijo

Trondheim

Anamarija Lampič si ni pulila las po neposrečeni tekmi na Švedskem. FOTO: Roman Šipić/Delo

- Tekaške karavane še nekaj časa ne bo na srednjeevropskem snegu. Iz Švedske se je preselila na sosednjo Norveško, zdaj je na vrsti klasični šprint. Zelo odločno se ga bo lotila tudi naša vodilna reprezentantkaki s točko zaostanka ostaja v boju za vrh šprinterske razvrstitve.Rdečo majico vodilne ji je na zadnjem šprintu v Åreju prevzela Švedinjaa si zaradi tega 24-letna Gorenjka ni pulila las, saj je šlo za dejansko zelo nenavadno tekmo z dolgim in strmim vzponom, v katerem Lampičeva kot tekmovalka višje rasti od tekmic v skupini tokrat realno ni imela možnosti za vidnejši dosežek. »To je bila res posebna tekma in nikakor se ne morem znebiti vtisa, da so jo Skandinavci pripravili tako, da bi enkrat tudiodprli vrata k zmagi v šprintu,« je ocenilglavni trener slovenske reprezentance, ki pa je z vsemi spremljevalci v ekipi pripravljen na nadaljevanje zanimivega boja za šprinterski vrh: »Vem, da se sezona bliža h koncu in je marsikdo med nami že utrujen. Toda zdaj bi kazalo stisniti zobe in po najboljših močeh pomagati Anamariji v boju za rdečo majico.« Kvalifikacije bodo ob 10.30, izločilni del od četrtfinala naprej pa ob 13. uri.Lampičeva bo sicer edina Slovenka na štartni črti ženskega šprinta (jutri bo v Trondheimu še zasledovanje; ženske ob 11.15, moški ob 13.20), saj se je zaradi zdravstvenih težavs skandinavske turneje zaenkrat umaknila, vrnila naj bi se za šprint v Drammnu. V ekipi pa ostajata udeleženca moškega dela karavane