Izjemna predstava Slovenk: po uvodni seriji dvojno vodstvo

Slovenskima smučarskima skakalkama Niki Prevc in Niki Vodan odlično kaže na drugi tekmi za svetovni pokal v Visli. Po uvodni seriji je Prevčeva (128 m), ki so jo včeraj diskvalificirali v kvalifikacijah, v vodstvu, Vodanova (126 m) pa druga. Med njima je 9,9 točke razlike.

Na tretjem mestu je nosilka rumene majice Nozomi Marujama (129 m), ki za vodilno branilko velikega kristalnega globusa zaostaja za 11,3 točke. Japonki na četrtem in petem mestu sledita Norvežanki Eirin Maria Kvandal (128 m) in Anna Odine Strøm (120 m).

Po prvem skoku je bila vesela tudi Nika Vodan FOTO: Fredrik Sandberg/AFP

V finale se je vnovič uvrstila tudi Katra Komar (108 m), ki drži 28. mesto, le za malo pa je nastop v drugi seriji kot 33. zgrešila Maja Kovačič (110 m). Jerica Jesenko in Tinkara Komar sta obstali v kvalifikacijah.