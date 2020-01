Po veselem decembru bi brez tekme zaspali

Dresden

Anamarija Lampič je bila vesela, ker so v Dresdnu pripravili tekmo sredi mesta. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Živžav tudi na mostovih reke Elbe

32.000



gledalcev se je zbralo na zimski hokejski klasiki domačega drugoligaša v Dresdnu



Če ne bi bilo biatloncev in sankačev ...

AFP Naša junakinja (levo) je v dresdenskem šprintu osvojila 2. mesto, poleg nje pa sta blesteli tudi Švedinji: zmagovalka Linn Svahn in tretjeuvšrčena Maja Dahlqvist. FOTO: AFP

Letošnji božič prinaša klobase, česnov kruh in pivo

- Metropola Saške, mesto veličastne zgodovine, a tudi mučne preteklosti, naj si gre za dobo nacizma ali pozneje prostor za »železno zaveso«, je stičišče številnih družabnih dogodkov. Ob reki Elbi se dogaja marsikaj, poleti so tu številni koncerti in odmeven filmski festival. Prav tam, na razkošnem travniku, so tretjič doslej gostili elito v smučarskem teku. Tokrat z novo vrhunsko predstavo, zdaj vodilne šprinterke v karavani.Mestne tekme so posebne in glede lege proge ter razmer za tek ponavadi prav nenavadne. Ob pogledu na le 650 metrov dolg krog smo v primerjavi s klasičnimi prizorišči tekem po Italiji, Švici, Nemčiji in v zadnjih letih tudi Planici dejansko pogrešali kakšen daljši vzpon, več širine, razkošnejši prostor za tekmovalce in pripravo njihove opreme. »Toda meni so tudi takšne tekme všeč, prav je, da smo vsi skupaj navzoči tudi kdaj sredi mesta,« je poudarila vodilna slovenska smučarska tekačica.Saška ne sodi med najbogatejše nemške dežele, vseeno pa se s tradicijo velikih mest, zlasti Dresdna in Leipziga, pogosto zavzema tudi za prirejanje odmevnih športnih dogodkov. Ti v Nemčiji pogosto pritegnejo zanimanje, kar potrjuje denimo tudi zadnji dresdenski primer »zimske hokejske klasike.« Domač klub, sicer povprečen nemški drugoligaš, se je na ledeni ploskvi nogometnega štadiona pomeril z deželnim tekmecem Weisswasserjem, tribune za 32.000 navzočih so bile razprodane! Na tekaškem spektaklu se je sicer zbrala desetkrat manjša množica, ker uradna zmogljivost za gledalce ob ciljnem prostoru niti ni omogočala večjega obiska, toda živžava je bilo precej tudi izven tribun, denimo na mostovih Elbe, s katerih je bilo mogoče spremljati dogodke na večjem delu proge.Povrh pa je bilo v teh dneh na Saškem in v sosednji Turingiji precej utripa na zimski športni sceni. »Res je škoda, da je prav zdaj v Oberhofu biatlon za svetovni pokal, prav tja se vedno odpravi veliko gledalcev tudi iz Dresdna in okolice,« nam je dejalnovinar osrednje nemške tiskovne agencije (DPA), ob tem pa dodal, da tradicija sankaških tekem v Altenbergu, 50 km oddaljenem kraju od Dresdna, prav tako vedno znova privabi večtisočglavo množico. »Res pa je, da tekaška tekma s tekmovalci, njihovimi spremljevalci in tradicionalnimi norveškimi obiskovalci napolni hotele po mestu, ki bi sicer po prazničnem decembru zdaj spalo,« je še dodal omenjeni dolgoletni novinarski znanec.Toda že v naslednji sezoni bo drugače. Dresdenska mestna tekma bo 19. in 20. decembra, torej v dneh, ko mesto uživa v daleč naokrog znanih božičnih tržnicah. Proračun prireditve blizu milijona evrov je pravzaprav na ravni podobnih zimskih tekem pri nas, dve tretjini, približno po 300.000 evrov, prispevata mesto in zvezna dežela. Ko pa v nedeljskem zgodnjem popoldnevu pade zastor nad tekmo za svetovni pokal, je nato še ves teden na progi zelo živahno. Prav danes se bodo tu predstavili lokalni športni junaki, nogometaši Dynama Dresden, jutri bo šolsko prvenstvo v smučarskem teku,dvakratni skupni zmagovalec svetovnega pokala, zdaj aktiven na področju športnega trženja, pa bo za konec povabil različna podjetja. Zabave bo dovolj tako v smučini kot tudi na bližnjih stojnicah s klobasami na žaru, česnovim kruhom, pivom in kuhanim vinom.