Po Vonnovi in Veithovi superveleslalom dobila še Shiffrinova

AFP Shiffrinova je z zmago na tretjem superveleslalomu sezone prevzela tudi vodstvo v posebnem seštevku discipline. FOTO: Nikolay Doychinov/AFP

AFP Ilki Štuhec Bansko ne bo ostal v najboljšem spominu. Proga je bila za Mariborčanko veliko preveč veleslalomska in zavita. FOTO: Nikolay Doychinov/AFP

je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Banskem. Američanka je za zmago, svojo 66. v svetovnem pokalu, za 29 stotink sekunde premagala Italijankoin za 70 stotink Švicarkona drugem in tretjem mestu.je konec tedna v Pirinskem gorovju zaokrožila z 20. mestom.Shiffrinova je zelo dobro opravila konec tedna v Bolgariji, na petkovem smuku je zmagala, sobotni smuk je končala na četrtem mestu, v nedeljo pa je na svoj seznam dodala še eno zmago.V treh dneh tekmovanj v Banskem je osvojila kar 250 točk in ima po polovici izpeljanih ženskih tekmah, 21 od 40, na vrhu razpredelnice 1225 točk. Italijanka, ki je danes odstopila, na drugem mestu zaostaja 370 točk, danes šesta Slovakinja Petra Vlhova na tretjem mestu pa 395 točk.Shiffrinova je z zmago na tretjem superveleslalomu sezone prevzela tudi vodstvo v posebnem seštevku discipline. Danes četrta Švicarkaje morala predati rdečo majico.To je četrta superveleslalomska zmaga Shiffrinove v svetovnem pokalu, prva v gorovju Pirin. Shiffrinova, ki bo 13. marca dopolnila 25 let, ima največ zmag v slalomih (43) in veleslalomih (11), a iz sezone v sezono dokazuje, da ji tudi hitrost ni tuja. S četrto superveleslalomsko zmago je tretja najuspešnejša Američanka. Le(5) in(28) jih imata več v tej disciplini.S 66. zmago v svetovnem pokalu je le še utrdila status najuspešnejše smučarke do dopolnjenega 24 leta starosti. Je pa tudi vse bližje izenačitvi dosežka od lani upokojenega avstrijskega asa, ki je še tretji najuspešnejši v zgodovini, a je v svoji karieri zbral le eno zmago več od Američanke. Pred obema sta na večni lestvici najuspešnejših zbirateljev zmag(82) in(86).V Banskem so pripravili zgolj štiri superveleslalome. Zmagovalka prvega in drugega v letih 2009 in 2012 je bila od lani tekmovalno upokojena rojakinja Shiffrinove Vonnova, superveleslalomsko tekmo leta 2015 pa je dobila Avstrijka, takrat še Fenninger. Na dveh superveleslalomih v Banskem je bila na stopničkah, leta 2015 druga, leta 2009 tretja.Naslednici Mazejeve, trenutno edini slovenski predstavnici na ženskih smukih in superveleslalomih, Ilki Štuhec Bansko ne bo ostal v najboljšem spominu. Proga je bila za Mariborčanko veliko preveč veleslalomska in zavita. Preizkušnji v smuku je končala na 18. in 19. mestu, superveleslalom pa na 20. Na vseh treh preizkušnja je bil njen zaostanek večji od dveh sekund za zmagovalko, na nedeljski tekmi je njen zaostanek znašal 2,67 sekunde.Italijanka Marta Bassino je v Banskem prvič stopila na zmagovalni oder v obeh hitrih disciplinah. Sobotni smuk in nedeljski superveleslalom je končala na drugem mestu. Po natanko enoletnem postu se je na zmagovalni oder vrnila Lara Gut-Behrami, ki je pred Banskim nazadnje bila tretja na superveleslalomu 26. januarja lani v Garmisch-Partenkirchnu.Ženska karavana se bo po Banskem preselila na olimpijsko progo nad Sočijem v Rozo Hutor, kjer bosta 1. in 2. februarja na sporedu smuk in superveleslalom.