Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

Komaj dobro se je pred dobrima dvema tednoma z novoletno turnejo iztekel prvi tekmovalni vrhunec sezone za smučarske skakalce, že je pred njimi naslednji. Od jutri do nedelje bo namreč v Oberstdorfu na sporedu 29. svetovno prvenstvo v poletih, na katerem bo Domen Prevc – glede na njegovo odlično formo in izvrstne letalske sposobnosti – glavni kandidat za osvojitev zlate lovorike.

Na velikanki Heinija Klopferja je najmlajši od bratov Prevc februarja 2017 pri rosnih 17 letih uspešno prestal ognjeni krst v poletih ter takoj navdušil s petim in sedmim mestom. Leta 2022 je na njej poletel do rekorda naprave (242,5 m), ki velja še danes, na svoje prve oberstdorfske stopničke pa je moral (po)čakati vse do lani, ko je zablestel s tretjim in prvim mestom. »Letalnica je po svoje všečna, vsekakor pa je posebna ...