    PREMIUM   D+   |   Zimski športi

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Domen Prevc je radoveden, kako mu bo šlo na letalnici v Oberstdorfu. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Domen Prevc je radoveden, kako mu bo šlo na letalnici v Oberstdorfu. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Miha Šimnovec
    20. 1. 2026 | 20:12
    Komaj dobro se je pred dobrima dvema tednoma z novoletno turnejo iztekel prvi tekmovalni vrhunec sezone za smučarske skakalce, že je pred njimi naslednji. Od jutri do nedelje bo namreč v Oberstdorfu na sporedu 29. svetovno prvenstvo v poletih, na katerem bo Domen Prevc – glede na njegovo odlično formo in izvrstne letalske sposobnosti – glavni kandidat za osvojitev zlate lovorike.

    Na velikanki Heinija Klopferja je najmlajši od bratov Prevc februarja 2017 pri rosnih 17 letih uspešno prestal ognjeni krst v poletih ter takoj navdušil s petim in sedmim mestom. Leta 2022 je na njej poletel do rekorda naprave (242,5 m), ki velja še danes, na svoje prve oberstdorfske stopničke pa je moral (po)čakati vse do lani, ko je zablestel s tretjim in prvim mestom. »Letalnica je po svoje všečna, vsekakor pa je posebna ...

    Premium
    Novice  |  Svet
    Ostri odzivi na Trumpove grožnje

    Nemška industrija ima Trumpa dovolj

    Gospodarstvo in tudi ekonomski svetovalci Merzeve vlade podpirajo protiukrepe.
    Barbara Zimic 19. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropska obramba

    Grenlandija je poslance zavila v molk

    Vladno odločitev o tem, da na vojaško vajo Arktična odpornost pod vodstvom Danske pošlje dva častnika, sta komentirali le Levica in Svoboda.
    Novica Mihajlović 20. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

    Jurij Zrnec o tem, kako je odigral najtežje prizore v filmu Belo se pere na devetdeset, lepih starih časih in zadregah, ki jih povzroča svojim otrokom.
    Lucijan Zalokar 18. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Evropski pokal

    Cedevita Olimpija po veliki zmagi povsem blizu drugemu mestu na lestvici

    Košarkarji Cedevite Olimpije so v 15. kolu evropskega pokala v Tivoliju igrali z romunskim Clujem. Čeprav so vmes doživeli krizo so vseeno iztržili zmago.
    20. 1. 2026 | 20:51
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Senzacija: Manchester City klonil na Norveškem

    Po premoru so se danes nadaljevale tekme v ligaškem delu nogometne lige prvakov. Bodø/Glimt premagal Manchester City. Derbi med Arsenalom in Interjem.
    20. 1. 2026 | 20:47
    Preberite več
