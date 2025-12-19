Pobuda za prihodnost: Zimske olimpijske igre le še na petih lokacijah

Mednarodni olimpijski komite bo v prihodnosti prisiljen izbirati med petimi vnaprej določenimi lokacijami zimskih olimpijskih iger. Podjetje Circle Strategy je v četrtek objavljeni študiji predlagalo sistem rotacije med vnaprej znanimi stalnimi lokacijami prirediteljev ZOI, da bi omejili stroške in vpliv na okolje, poroča AFP.

»Po stoletju zgodovine prirejanj zimskih olimpijskih iger te ostajajo pomemben dogodek, vendar je sam model izbire gostiteljev med kandidati dosegel prelomno točko. Velikanski obseg potrebnih naložb, ogromni denarni primanjkljaji, povezani z velikanskimi stroški, okoljski pritisk in pričakovanja regij, kjer potekajo igre, zahtevajo temeljit premislek o njihovi organizaciji,« je prepričan Jean-Marc Liduena, izvršni direktor strateškega svetovalnega podjetja s sedežem v Franciji, ki je pripravilo študijo o smotrnosti zdajšnjega modela izbire organizatorjev ZOI.

»Zimske olimpijske igre so imele od leta 2010 povprečni primanjkljaj v višini štirih milijard evrov, predvsem zaradi zelo visokih stroškov gradnje infrastrukture, ki v povprečju znašajo 4,5 milijarde evrov na izvedbo enih iger, pri čemer je bilo za nedavne izvedbe 52,5 odstotkov infrastrukture zgrajene povsem na novo,« navaja študija.

V študiji omenjajo tudi vse bolj žgočo problematiko podnebnih izzivov. »Danes kar 77 odstotkov zimskih olimpijskih dogodkov poteka na prostem, vendar se število primernih lokacij za izvedbo iger hitro zmanjšuje, z 93 lokacij leta 2025 na le 30 lokacij do leta 2080,« kažejo izračuni podjetja Circle Strategy.

Podjetje predlaga opredelitev petih »stalnih središč« in »fiksno rotacijo« med njimi izmenično vsaka štiri leta. Gre za lokacije, ki imajo že vso potrebno infrastrukturo, so trajnostne in privlačne. S tem bi se izognili postavljanju novih začasnih objektov, ki so neprimerni in dragi tako z okoljskega vidika kot tudi njihove smotrnosti in vnovične uporabe, izhaja iz študije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V študiji so opredelili pet območij, za katera so presodili, da bi bile zimske igre izvedljive tudi v prihodnosti. V študiji omenjajo kot primerne lokacije v Severni Ameriki, Evropi in Aziji. Gre za območje Alp, konkretno v regijah Francije in Švice, območje Skalnega gorovja v Kanadi in ZDA, od azijskih držav je po njihovem mnenju primerna za organizacijo zimskih iger le Japonska.

Mednarodni olimpijski komite je že preučil idejo o uporabi »stalnih središč«, poudarja pri podjetju. Pri svetovni olimpijski družini se zavedajo izzivov, ki jih prinašajo vse večja podnebna tveganja, in so že pomislili na morebiten »sistem rotacije« med izbranimi gostitelji zimskih iger, opremljenimi z vsemi potrebnimi objekti.

Po napovedih Circle Strategy bi bile za naslednjih 25 izdaj zimskih iger, če bi upoštevali sistem rotacije med petimi lokacijami, te stoodstotno dobičkonosne v prvem ciklu uporabe središč, s povprečnim dobičkom, ocenjenim na 1,9 milijarde evrov, v primerjavi z začetno naložbo v višini 11 milijard evrov.

Podjetje ocenjuje tudi 72-odstotno zmanjšanje stroškov gradnje z dajanjem prednosti prenovi in ne novogradnjam, upoštevajoč tudi vidik prepolovitve emisij ogljika.