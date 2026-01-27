Pod žarometi Žan brez presežka

Švicar Loic Meillard je zmagovalec veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Schladmingu. Brazilski reprezentant Lucas Pinheiro Braathen, vodilni po prvi vožnji, je v finalu končal kot drugi (+0,73), tretji je bil Francoz Alban Elezi Cannaferina (+0,90). Naš adut Žan Kranjec je na zadnjem veleslalomu pred olimpijskimi igrami osvojil 13. mesto (2,54).

Obe vožnji so zaznamovale posebne razmere. Proga je bila ledena, zato so nekateri strmino primerjali z drsalnico. V ledenih razmerah se je tako na prvi progi najbolje znašel Braathen, norveški smučar, ki tekmuje za Brazilijo. Le šest stotink sekunde je bil na drugem mestu počasnejši Meillard. Prijetno je presenetil Nemec Fabian Gratz, ki se je s številko 19 izstrelil na tretje mesto (+0,31).

Marco Odermatt, vodilni v posebnem seštevku discipline in seštevku zime, ki je od oktobra zmagal na treh veleslalomih, je bil na prvi progi sedmi z zaostankom 94 stotink sekunde. V finalu mu ledena podlaga ni ustrezala, zaostal je za Francozom, olimpijsko veleslalomsko generalko pa končal na 4., mestu.

Po odličnem nastopu Meillarda je šel na progo Braathen, ki pa na zahtevni progi ni bil kos Švicarju, zaostal je za njim in tekmo končal kot drugi. Meillard je prišel do devete zmage, šeste veleslalomske med elito, druge na nočnih veleslalomih v Schladmingu po letu 2023.

Žan Kranjec ni dosegel želene vrhunske uvrstitve. FOTO: Erwin Scheriau/AFP

Kranjec, ki je sezono začel kot član elitne sedmerice, je v Schladmingu nastopil s številko 15 kot zadnji v prvi jakostni skupini. Prvi del preizkušnje je končal na 12. mestu z 1,28 sekunde zaostanka.

Tudi v drugo se tekmovalec iz Bukovice pri Vodicah ni najbolje znašel, za takrat vodilnim Norvežanom Timonom Hauganom je izgubljal od starta do cilja, z 91 stotinkami sekunde pa je cilj prevozil kot četrti. Na vrhu pa so bili še vsi najboljši.

Svoj prvi veleslalom v Schladmingu je od starta do cilja prevozil drugi Slovenec, 19-letni Miha Oserban, ki je z zaostankom 5,27 sekunde končal na 45. mestu od 46 uvrščenih.

V sredo bo na sporedu še moški slalom, brez Slovenca na štartu.

Del karavane se bo pred odhodom na olimpijska prizorišča konec tedna ustavil še v Crans Montani, kjer bodo na sporedu ženski tekmi v smuku in superveleslalomu ter moški smuk.