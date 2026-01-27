  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Pod žarometi Žan brez presežka

    Zadnji veleslalom pred olimpijskimi igrami dobil Švicar Loic Meillard, naš udarni adut Žan Kranjec zasedel 13. mesto.
    Švicarski as se je v nočnem veleslalomu najbolje odrezal. FOTO: Christian Bruna/Reuters
    Švicarski as se je v nočnem veleslalomu najbolje odrezal. FOTO: Christian Bruna/Reuters
    STA, Š. R.
    27. 1. 2026 | 22:39
    2:57
    Švicar Loic Meillard je zmagovalec veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Schladmingu. Brazilski reprezentant Lucas Pinheiro Braathen, vodilni po prvi vožnji, je v finalu končal kot drugi (+0,73), tretji je bil Francoz Alban Elezi Cannaferina (+0,90). Naš adut Žan Kranjec je na zadnjem veleslalomu pred olimpijskimi igrami osvojil 13. mesto (2,54).

    Obe vožnji so zaznamovale posebne razmere. Proga je bila ledena, zato so nekateri strmino primerjali z drsalnico. V ledenih razmerah se je tako na prvi progi najbolje znašel Braathen, norveški smučar, ki tekmuje za Brazilijo. Le šest stotink sekunde je bil na drugem mestu počasnejši Meillard. Prijetno je presenetil Nemec Fabian Gratz, ki se je s številko 19 izstrelil na tretje mesto (+0,31).

    Marco Odermatt, vodilni v posebnem seštevku discipline in seštevku zime, ki je od oktobra zmagal na treh veleslalomih, je bil na prvi progi sedmi z zaostankom 94 stotink sekunde. V finalu mu ledena podlaga ni ustrezala, zaostal je za Francozom, olimpijsko veleslalomsko generalko pa končal na 4., mestu.

    Po odličnem nastopu Meillarda je šel na progo Braathen, ki pa na zahtevni progi ni bil kos Švicarju, zaostal je za njim in tekmo končal kot drugi. Meillard je prišel do devete zmage, šeste veleslalomske med elito, druge na nočnih veleslalomih v Schladmingu po letu 2023.

    Žan Kranjec ni dosegel želene vrhunske uvrstitve. FOTO: Erwin Scheriau/AFP
    Žan Kranjec ni dosegel želene vrhunske uvrstitve. FOTO: Erwin Scheriau/AFP

    Kranjec, ki je sezono začel kot član elitne sedmerice, je v Schladmingu nastopil s številko 15 kot zadnji v prvi jakostni skupini. Prvi del preizkušnje je končal na 12. mestu z 1,28 sekunde zaostanka.

    Tudi v drugo se tekmovalec iz Bukovice pri Vodicah ni najbolje znašel, za takrat vodilnim Norvežanom Timonom Hauganom je izgubljal od starta do cilja, z 91 stotinkami sekunde pa je cilj prevozil kot četrti. Na vrhu pa so bili še vsi najboljši.

    Svoj prvi veleslalom v Schladmingu je od starta do cilja prevozil drugi Slovenec, 19-letni Miha Oserban, ki je z zaostankom 5,27 sekunde končal na 45. mestu od 46 uvrščenih.

    V sredo bo na sporedu še moški slalom, brez Slovenca na štartu.

    Del karavane se bo pred odhodom na olimpijska prizorišča konec tedna ustavil še v Crans Montani, kjer bodo na sporedu ženski tekmi v smuku in superveleslalomu ter moški smuk.

    Šport  |  Zimski športi
    Po domačih željah

    Avstrijci so že obupali, potem pa se je izstrelil Manuel Feller

    Po včerajšnji smukaši zaušnici so se avstrijski navijači le veselili zmage v Kitzbühlu, prve po letu 2017. Zmagovalcu 101.000 evrov in zlati gams.
    25. 1. 2026 | 15:17
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Adelboden

    Žan Kranjec z nekaj dobrimi zavoji: Čaka me še veliko dela

    Zmage se na legendarni progi veseli domačin Marco Odermatt, ki je premagal Brazilca Lucasa Pinheira Braathena in poskrbel za veliko veselje.
    10. 1. 2026 | 14:47
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Le še en mesec do tekme leta, čas je za zasuk

    Žan Kranjec meri na vrnitev med kandidate za stopničke, Marco Odermatt sanja o zmagi št. 5 v domačem spektaklu.
    Siniša Uroševič 10. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nemški delegat neomajen: Krivda je Domnova. Kot če bi pozabil štartno številko

    Prevčeve leteče smuči še vedno odmevajo. Vodstvo Smučarske zveze Slovenije (SZS) bo na FIS naslovilo novo pritožbo zaradi dogajanja na SP v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 17:38
    Preberite več
    Lokalno  |  Dolenjska
    Kostanjevica

    Veliko odkritje: jamarji našli najbrž največji podzemni sistem jam na Dolenjskem

    Po dolgotrajnih poskusih so dosegli preboj, ko so pred štirimi leti odkrili luknjo v snegu, iz katere je prihajal topel zrak.
    27. 1. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Razočaranje v Malmöju

    Slovenija poražena proti Hrvaški, a še lahko gre na Dansko (FOTO)

    Na derbiju evropskega prvenstva je reprezentanca Uroša Zormana po hudem boju izgubila proti Hrvaški s 25:29. Jutri (15.30) z Islandijo za vstopnico na SP.
    Peter Zalokar 27. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Portugalska

    Policija zajela kokainsko podmornico s tovorom, vrednim 600 milijonov evrov

    Štirje člani posadke iz Latinske Amerike so v podmornici prevažali 300 paketov kokaina.
    27. 1. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    alpsko smučanjeSchladmingŽan KranjecLoic Meillard

