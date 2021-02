Podčufarova ostala brez slovenskega državljanstva in se vrača v Rusijo

Ruska biatlonka, ki je bila pred prestopom v slovensko reprezentanco in je na dovoljenje za nastop za Slovenijo čakala več kot leto dni, se vrača v matično reprezentanco.Namen nastopa v slovenski reprezentanci je bil resen. Že oktobra 2019 ji je ruska zveza dovolila prestop v Slovenijo . Tekmovalka je nato začela trening v načrtovani novi domovini in najbolj optimistični so njen nastop v slovenskem dresu napovedovali že na lanskem svetovnem prvenstvu v italijanski Anterselvi, a načrti so dobili drugačen razplet. Novico je na Instagramu potrdila kar tekmovalka sama.»Kot veste, sem v Sloveniji živela 18 mesecev in čakala na uradno dovoljenje, da nastopim za novo državo. A obrnilo se je tako, da se vračam v Rusijo. Tega ni pričakoval nihče. Ne bom se spuščala v podrobnosti, a lahko povem, da mi zakonodaja v Evropski uniji ne dovoljuje, da končam proceduro za pridobitev državljanstva. S tem možnosti, da bi nastopila za Slovenijo, nimam. Zgodba je bila zame sicer velik izziv, a tudi priložnost za razvoj in osebno rast,« tekmovalko povzema tiskovna agencija Tass.Podčufarova je dejala, da je bil končni razplet nepričakovan tako zanjo kot za slovensko zvezo, saj je po uvodnih dogovarjanjih vse kazalo na dobro sodelovanje. »Zame je to udarec pod pas. Vse sem stavila na to, a se ni izšlo. Sebi sem dokazala, da si kjerkoli in v vsakih pogojih želim napredovati kot športnica in kot oseba. Zdaj bom s tem nadaljevala v Rusiji,« še povzemajo športnico.Osemindvajsetletna Moskovčanka, ki je pred petimi leti prve stopničke v karieri osvojila prav na Pokljuki, je na dovoljenje nastopa za Slovenijo čakala več kot leto dni. V svetovnem pokalu ni nastopila že tri sezone, saj se je po koncu kariere julija 2019 odločila za vrnitev in kasneje za odhod v Slovenijo, kjer so od nje pričakovali poživitev dela v mladi ženski vrsti, ki išče pot do vrhunskih dosežkov, zapletlo pa se je pri dokumentih.