Pohorja in glasnih rojakov zlepa ne bo pozabila

Pred dnevi končana olimpijska sezona je jasno potrdila, kako ozka je trenutno baza naših tekmovalcev na najvišji ravni alpskega smučanja. Optimizmu resda botrujejo napovedane vrnitve nekaterih, ki okrevajo po poškodbah, nostalgičnim spominom in posledično tudi zaskrbljenosti zaradi nove nastale vrzeli pa dve slovesi dolgoletnih reprezentantk: prejšnji teden je o umiku iz tekmovalnega športa spregovorila dvakratna svetovna prvakinja Ilka Štuhec, tokrat je bila še zadnjič javno v vlogi vrhunske smučarke Ana Bucik Jogan. Na življenjski poti je pred njo novo poglavje.

Športnica, ki je slovela po zvrhanem košu pozitivne energije, pripadnosti nacionalni smučarski zvezi in reprezentanci, kjer je neuradno pogosto prevzela vlogo kapetanke in ogromno storila za ekipni duh, je prepričana, da se bo tudi prihajajoče druge kariere lotila podobno vzneseno. »Res, pozitivno energijo bom prenesla tudi v novo poglavje in prihajajoče izzive,« nam je potrdila, ob namigu, kakšna bo vsebina tega poglavja, pa dejala: »Zdaj si moram še malo zbrati misli. Toliko idej imam, vse je še sveže, kar zadeva moje slovo od tekmovalnega športa. A ker sem vedno tako uživala v smučanju in ker imam to čudovito športno panogo tako rada, bi bila srečna, če bi še naprej ostala v smučarskih krogih.«