Pokal Vitranc dobil zeleno luč

Snežna kontrola Mednarodne smučarske zveze (Fis) je odobrila organizacijo tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori. Prireditelji zagotavljajo, da bodo pripravili spektakel, zaradi česar se naslednji konec tedna v Kranjski Gori imenuje vrhunec zime.

Jani Hladnik, kontrolor Mednarodne smučarske zveze in pomočnik direktorja svetovnega pokala za tehnične discipline, si je danes z Gorazdom Bregantom, vodjo priprave proge, in Janezom Šmitkom, vodjo tekmovanja, ogledal snežne razmere in preizkusil snežno podlago.

»Pred sezono smo posodobili in nadgradili sistem zasneževanja vitranške strmine, kasneje pa smo vsak trenutek zime skupaj z RTC žičnicami Kranjska Gora izkoristili za izdelavo tehničnega snega. Zadnji sneg smo izdatno utrdili z vodo. Jasne noči in temperature pod lediščem ponoči bodo podlago utrdile tudi globinsko. Podlaga zelo dobro pripravljena in ne pričakujemo večjih izzivov. V primeru sprememb v vremenu se bomo temu prilagajali. Ekipa je pripravljena na vse vremenske situacije, tudi delovna vnema je zelo visoka,« je povedal Bregant.

Veleslalomska tekma bo na sporedu 7. marca, slalomska naslednji dan. FOTO: Pokal Vitranc

»Proga je bila prvič pripravljena že v decembru in omogočila treninge domači ekipi. Tudi v tem tednu je progo preskusilo okoli deset reprezentanc. Do naslednjega vikenda je še celoten teden, a nanj gledamo pozitivno. Imamo najboljšo ekipo na svetu, ki bo naredila vse, da bo tekma na najboljšem možnem nivoju za tekmovalce,« je dejal generalni sekretar prireditvenega odbora Pokala Vitranc Srečko Medven.

Na progi te dni trenirajo slovenska, hrvaška, italijanska, nemška, avstrijska, belgijska, ameriška in španska reprezentanca. Veleslalomska tekma bo na sporedu 7. marca – prva vožnja se bo začela ob 9.30, finalna ob 12.30 –, slalomska tekma bo na vrsti naslednji dan.