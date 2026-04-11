Pokleknil je pred njo, ona pa mu je rekla: Da!

Finski smučarski skakalec Eetu Nousiainen se je – kakor njegovi številni kolegi – po dolgi olimpijski sezoni odpravil na zaslužen oddih. Odpotoval je na Tajsko, kjer je naredil nov korak v zasebnem življenju.

V Aziji se je namreč zaročil s svojo dolgoletno partnerico. Novico je delil na svojem profilu družbenega omrežja Facebook, na katerem je objavil dve fotografiji s tega posebnega trenutka. Na prvi je ujet prizor na plaži ob sončnem zahodu, ko je 28-letni član kluba Puijo iz Kuopia pokleknil pred svojo srčno izbranko in jo zaprosil za roko. Na drugi fotografiji se na roki njegove partnerice blešči zaročni prstan. Objavo je pospremil z naslednjimi besedami: »Rekla je: Da!«

V eni od prejšnjih objav je svoje nastope v minuli zimi, v kateri je osvojil 24 točk za svetovni pokal in v skupni razvrstitvi končal na 55. mestu, ocenil takole: »Ta sezona je ponudila pravo čustveno vožnjo z vlakcem smrti. Ekipno smo naredili velik korak proti vrhu, zato že z veseljem pričakujem prihajajoče pripravljalno in tekmovalno obdobje Seveda pa šele po poletnem dopustu.«