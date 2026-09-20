Pokljuka? Tam so nujne spremembe

Berchtesgaden sodi med dobro obiskane turistične kraje na Bavarskem, tik ob nemško-avstrijski meji. Toda obenem bo od te tretje septembrske sobote močno podčrtan tudi v zgodbi slovenskega športa. Tim Farčnik, 47-letni Kranjčan. je namreč prav tu postal predsednik Mednarodne biatlonske zveze (IBU), tretji doslej v zgodovini te organizacije, ustanovljene leta 1993, in prvi iz Slovenije. Pred njim sta to poslanstvo opravljala Norvežan Anders Besseberg in zadnjih osem let Šved Olle Dahlin. S Farčnikom smo se pogovarjali tik po soglasni izvolitvi 48 delegatov na letnem kongresu IBU.

Kakšen je vaš prvi komentar glede izvolitve za mesto predsednika Mednarodne biatlonske zveze?

Sem izredno vesel in ponosen zavoljo soglasne podpore vseh delegatov na tem kongresu. Prav gotovo je bilo že pred tem opravljenih veliko pogovorov z nacionalnimi zvezami, zato sem bil na koncu tudi edini kandidat za to predsedniško mesto. Predvsem se mi zdi pomembno, da je biatlonska družina v tem trenutku poenotena: zadovoljna je s stanjem, v katerem je biatlon trenutno kot najodmevnejši zimski šport. Obenem smo znotraj strategije 2030, ki bo tudi moja prioriteta, enotni znotraj biatlonske družine za naprej.