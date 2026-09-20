  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Video

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Pokljuka? Tam so nujne spremembe

Na voililnem kongresu mednarodne zveze v Nemčiji smo se pogovarjali z novim predsednikom te organizacije, Slovencem Timom Farčnikom.
Tim Farčnik je postal prvi Slovenec na čelu Mednarodne biatlonske zveze. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Tim Farčnik je postal prvi Slovenec na čelu Mednarodne biatlonske zveze. FOTO: Matej Družnik/Delo
Siniša Uroševič
20. 9. 2026 | 05:00
11:13
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Berchtesgaden sodi med dobro obiskane turistične kraje na Bavarskem, tik ob nemško-avstrijski meji. Toda obenem bo od te tretje septembrske sobote močno podčrtan tudi v zgodbi slovenskega športa. Tim Farčnik, 47-letni Kranjčan. je namreč prav tu postal predsednik Mednarodne biatlonske zveze (IBU), tretji doslej v zgodovini te organizacije, ustanovljene leta 1993, in prvi iz Slovenije. Pred njim sta to poslanstvo opravljala Norvežan Anders Besseberg in zadnjih osem let Šved Olle Dahlin. S Farčnikom smo se pogovarjali tik po soglasni izvolitvi 48 delegatov na letnem kongresu IBU.

Kakšen je vaš prvi komentar glede izvolitve za mesto predsednika Mednarodne biatlonske zveze?

Sem izredno vesel in ponosen zavoljo soglasne podpore vseh delegatov na tem kongresu. Prav gotovo je bilo že pred tem opravljenih veliko pogovorov z nacionalnimi zvezami, zato sem bil na koncu tudi edini kandidat za to predsedniško mesto. Predvsem se mi zdi pomembno, da je biatlonska družina v tem trenutku poenotena: zadovoljna je s stanjem, v katerem je biatlon trenutno kot najodmevnejši zimski šport. Obenem smo znotraj strategije 2030, ki bo tudi moja prioriteta, enotni znotraj biatlonske družine za naprej.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Tim Farčnik je novi predsednik svetovnega biatlona

Delegati so na volilnem kongresu Mednarodne biatlonske zveze na Bavarskem izbrali Slovenca za predsednika.
Siniša Uroševič 19. 9. 2026 | 09:45
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Kaj čaka Tima Farčnika na Bavarskem

Ko je leta 2018 prevzel vodenje IBU, je zvezo pretresal korupcijski škandal. Švedov naslednik v vlogi predsednika bo Slovenec Tim Farčnik.
18. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Na vrhu svetovne biatlonske zveze bo odslej Slovenec

Slovenec je edini kandidat pred volitvami, ki bodo potekale na prihajajočem kongresu. S položaja se poslavlja Šved Olle Dahlin.
10. 9. 2026 | 13:13
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Slovenska biatlonska zgodba v tekmovalni krizi

Organizacijsko je naša dežela na biatlonskem zemljevidu vidno podčrtana, na olimpijskih igrah pa ciljev še zdaleč ni uresničila.
Siniša Uroševič 21. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Inter

Umrl je legendarni nogometaš, eden največjih v zgodovini

Kot napadalni vezist je na 565 uradnih tekmah za Inter dosegel 158 golov ter osvojil štiri naslove italijanskega prvaka in dva naslova evropskega prvaka.
19. 9. 2026 | 11:21
Preberite več
Novice  |  Svet
ZDA in Rusija

Trumpov udarec uvoznikom ruske nafte in plina

Zakon, ki obsega 48 strani, je poimenovan po pokojnem senatorju Lindseyju Grahamu.
19. 9. 2026 | 06:29
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Podražitve

Prihaja kurilna sezona: daljinsko ogrevanje do 200 evrov dražje

Cene energentov rastejo, v Murski Soboti na mizi že druga podražitev daljinskega ogrevanja letos.
Aleksandar Lukić 19. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenski Niki skupaj na zmagovalnem odru, izjemen rekord Domna

Na prvi od dveh tekem na 115-metrski skakalnici v Stamsu sta Vodanova in Prevčeva potrdili dobro pripravljenost. Domen v finalu pridobil 11 mest.
Miha Šimnovec 19. 9. 2026 | 12:01
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Podjetje ima več naročil kot leto prej

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
11. 9. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Električni vozni park v podjetju

Kako prehod na e-mobilnost v podjetju narediti stroškovno učinkovit

Nič več le okoljska odločitev, ampak tudi poslovna in razvojna strategija
Nejc Gole 19. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Digitalizacija zdravstva

Slovenija lahko z digitalizacijo zdravstva postane vzor Evropi

Projektom, kot sta eKarton in novi register zdravil, se z NOO zagotavlja edinstvena priložnost za organizacijsko preobrazbo v zdravstvu.
Miran Varga 19. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Inovacije spodbujajo izvoz, izvoz pa inoviranje

Ideje, ki nastanejo v Evropi, se pogosto pretvorijo v gospodarski uspeh nekoga drugega in drugje.
Milka Bizovičar 18. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Dan inovativnosti 2026

Dobra novica je razpršenost inoviranja po podjetjih in panogah

Za priznanja za najboljše inovacije se je potegovalo 235 inovacij iz zdravstva, naprednih tehnologij, energetike, krožnega gospodarstva, novih storitev.
Milka Bizovičar 18. 9. 2026 | 04:30
Preberite več

Več iz teme

biatlonTim FarčnikMednarodna biatlonska zvezasvetovni pokal v biatlonuPokljukaBerchtesgaden

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Tragedija pri slapu Savica: oče umrl, otrok huje poškodovan

Gorski reševalci so oba pripravili za transport, dežurna ekipa pa je poškodovanega otroka s helikopterjem prepeljala v UKC Ljubljana.
20. 9. 2026 | 08:30
Preberite več
Premium
Nedelo
Umetna inteligenca

Peskovnik političnih voditeljev

Trump je v desetih urah in 41 minutah je objavil šestdeset sporočil, med njimi vrsto podob, ustvarjenih z umetno inteligenco.
Lucijan Zalokar 20. 9. 2026 | 08:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Mož, ki je v Jugoslaviji že leta 1980 izdelal električni avtomobil

Avto je nastal v času, ko je Jugoslavija zaradi pomanjkanja goriva uvedla sistem vožnje par–nepar.
20. 9. 2026 | 08:24
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Naši na tujem

Andraž Šporar navdušil Bratislavčane

Sobota je slovenskemu nogometu v tujini prinesla dva gola in več zelo različnih zgodb. Preverite, kako so se odrezali naši nogometaši na tujem.
20. 9. 2026 | 08:10
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Rodrigo Sorogoyen: Javier Bardem kot strupeni oče

Režiser, ki nam je že postregel z mojstrovinama Zveri in Kraljestvo, se v kino vrača z novim filmom, intimno družinsko dramo Ljubljeno bitje.
20. 9. 2026 | 08:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Mož, ki je v Jugoslaviji že leta 1980 izdelal električni avtomobil

Avto je nastal v času, ko je Jugoslavija zaradi pomanjkanja goriva uvedla sistem vožnje par–nepar.
20. 9. 2026 | 08:24
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Naši na tujem

Andraž Šporar navdušil Bratislavčane

Sobota je slovenskemu nogometu v tujini prinesla dva gola in več zelo različnih zgodb. Preverite, kako so se odrezali naši nogometaši na tujem.
20. 9. 2026 | 08:10
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Rodrigo Sorogoyen: Javier Bardem kot strupeni oče

Režiser, ki nam je že postregel z mojstrovinama Zveri in Kraljestvo, se v kino vrača z novim filmom, intimno družinsko dramo Ljubljeno bitje.
20. 9. 2026 | 08:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Delo 16. 9. 2026 | 13:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Od nočnih izmen do magistrskega študija in vodstvene vloge

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGETIKA

Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
15. 9. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NORO

Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Delo 10. 9. 2026 | 12:57
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko sesanje ni dovolj: čistejša tla s pomočjo pene

Dlake hišnih ljubljenčkov, blatni odtisi tačk in zasušeni madeži zahtevajo več kot običajno sesanje.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 08:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kampanja Superspaki zbrala 20.000 evrov za TOM telefon

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenske železnice s sončnicami širijo zgodbo o trajnosti in povezovanju

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
EU ZA SLOVENIJO

Kam je šel evropski denar?

Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
16. 9. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
16. 9. 2026 | 07:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko želite več miru, a ne dlje od mesta

Na sončnem pobočju Grmade nastaja soseska Pod Šmarno goro. Zaprta skupnost združuje mir narave, sodobno udobje in hiter dostop do Ljubljane.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 15:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Več kot 50 izzivov, vstop brezplačen

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

Konec septembra razpisanih 7 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 18. 9. 2026 | 15:25
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:08
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj vaš denar še vedno stoji na računu?

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
17. 9. 2026 | 07:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo