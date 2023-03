Pokoronsko po planiško krono

Organizatorji finala svetovnega pokala v smučarskih skokih prihodnji teden v Planici pričakujejo pravo, planiško vzdušje. Potem ko si je minulo svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah ogledalo manj gledalcev od pričakovanj, so tokrat s prodajo vstopnic, kot pravijo, zadovoljni. Letalnica bratov Gorišek bo spet nared za dolge polete. »Prihodnji konec tedna spet pričakujemo polno Planico, vsaj v soboto. To je naša želja,« je na novinarski konferenci v Ljubljani, ki se je začela z minuto molka na preminulega pionirja Planice in poletov Janeza Goriška, dejal generalni sekretar organizacijskega odbora Tomaž Šušteršič.

Pri tem pa organizatorji niso želeli navesti številk prodaje vstopnic ali razkriti konkretnih pričakovanj, koliko gledalcev si želijo prihodnji teden pod Poncami. »Vstopnice so še na voljo, smo pa s prodajo zadovoljni, vračamo se v predkoronska leta in pričakujemo tako vzdušje, kot smo ga v Planici vajeni.« Kot je dodal, je Planica še nekoliko manj bela kot pred tedni, vse ostalo pa je nared. »Čeprav smo letos v Planici pripravljali dva ali celo tri velike dogodke, nestrpno pričakujemo finale. Priprave so v teku, od tega konca tedna naprej bomo poskrbeli še za zadnje podrobnosti na letalnici. Kar se logistike tiče, je vse pripravljeno. Sneg na letalnici je treba še razgrniti,« je dodal.

Ta čas je za finale sezone prijavljenih 72 tekmovalcev iz 16 reprezentanc, blizu 400 je zraven še spremljevalnega osebja. Ekipe bodo v Kranjsko Goro prispele predvidoma v sredo, zvečer je uvodni sestanek vodij ekip. »Mi smo že aprila lani začeli priprave na letos. Nordijski center je do začetka svetovnega prvenstva na letalnici naredil 20.000 kubikov umetnega snega. Nalet je že pripravljen, smučina je nared, v to smo letos vložili dodaten napor. Na doskočišču je situacija malce drugačna, snega imamo dovolj, vendar zadnji teden nismo mogli uporabljati teptalnika, tako da je ta konec tedna v načrtu velika akcija približno 100 planiških delavcev in ročna priprava doskočišča,« je uvodoma pojasnil vodja tekmovanja Aljoša Dolhar.

Otroški živžav

Do torka, ko je napovedana inšpekcija Mednarodne smučarske zveze (Fis), bo letalnica nared, je zatrdil. Za sredo načrtujejo preizkus letalnice, uro pa bodo določili šele v ponedeljek popoldan glede na zadnjo vremensko napoved. »Od ponedeljka je k sreči vremenska napoved ugodnejša za nas, temperature spet pod ničlo, to nam zagotavlja takšno pripravo, ki lahko ob idealnih razmerah pripelje tudi do svetovnega rekorda. Vendar so naš glavni cilj predvsem varni poleti,« je še poudaril Dolhar. Proračun prireditve je 2.920.000 evrov. »Prihodkovna in odhodkovna stran sta praktično izravnani,« je o tem dejal Šušteršič.

Poleg tekmovalnega programa, ki ostaja praktično enak kot minula leta, prireditelji obljubljajo tudi bogat spremljevalni program z glasbenimi skupinami. V četrtek bo v Planici spet dan otrok. Planiški organizatorji jih bodo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in Zvezo prijateljev Ljubljana Moste - Polje v dolino pripeljali 500 otrok, ki si bodo lahko ogledali kvalifikacije, Zavarovalnica Triglav pa še blizu 5000. V četrtek ob 18. uri bo v Kranjski Gori tudi pozdrav junakom, v soboto pa je na sporedu javna podelitev startnih številk za nedeljsko tekmo na trgu zmagovalcev.