Zmaga Graneruda, Domen Prevc na stopničkah, Zajc jadral do 243 m

Na tekmi v smučarskih poletih na Kulmu na avstrijskem Štarjerskem je zmagal norveški as Halvor Egner Granerud pred domačim adutom Stefanom Kraftom. Slovenski orli so se izkazali, Domen Prevc je osvojil tretje mesto, kar so njegove 11. stopničke v karieri.

Timi Zajc je bil s poletom dneva (243 metrov) šesti, po prvi seriji je bil 13. Žiga Jelar, po prvem poletu peti, je v finalu izgubil dve mesti. Anže Lanišek je bil po boljšem drugem poletu 13., Lovro Kos 16. in Žak Mogel 29. Peter Prevc je v prvi seriji pristal že pri 130 metrih in izpadel.

V nedeljo bo na istem prizorišču še ena tekma, prav tako se bo začela ob 14.15.