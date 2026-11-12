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Andreja Slokar: Poleti so me prijatelji oddaljili od težav

Naša odlična smučarka se po poškodbi kolenskih vezi vrača k tekmovalni karavani, v soboto bo nastopila na slalomski preizkušnji v Leviju na Finskem.
Ajdovka ne skriva dobre volje ob vrnitvi na bele strmine. FOTO: Leon Vidic/Delo
Galerija
Ajdovka ne skriva dobre volje ob vrnitvi na bele strmine. FOTO: Leon Vidic/Delo
Siniša Uroševič
12. 11. 2026 | 05:00
6:43
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Za nekatere junake zime, kot pri Smučarski zvezi Slovenije, pravijo svojim tekmovalcem, bo prihajajoča sezona posebna. In k tej druščini zagotovo sodi Andreja Slokar, ki je pred kratkim (15. oktobra) praznovala 29. rojstni dan. Ajdovka je namreč prejšnjo zimo, ki se jo je tako veselila zaradi olimpijskih iger v bližnji Italiji, morala izpustiti. Drugič med svojo kariero je namreč staknila poškodbo kolenskih vezi in kot je povedala v tem pogovoru za Delo, je bilo okrevanje daljše in bolj zapleteno kot po tistem prvem zlomu, oktobra 2022.

Siniša Uroševič

Andreja, najbolj pomembno vprašanje v vašem pričakovanju nove sezone je seveda povezano z bolečinami v kolenu – kako je zdaj s tem?

Tu zdaj v bistvu ni prav veliko razpredat. za povedat. Dejansko se mi zdi, da je najhujše za menoj. Končno se je vse skupaj sestavilo. Res ohranjam še minimalno raven bolečine, tako da verjamem, da bo kmalu vse v najlepšem redu. Tudi na snegu se je nazadnje koleno dobro odzivalo, tudi zato gledam pozitivno na moje sedanje stanje.

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