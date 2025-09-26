Poljaku uspelo nekaj, kar ni še nikomur, omenjajo ga tudi v povezavi s Slovencem

Poljski ekstremni športnik Andrzej Bargiel je znova premaknil meje mogočega. V tretjem poskusu mu je uspelo nekaj, kar doslej ni uspelo še nikomur: potem ko je najvišjo goro sveta Mount Everest osvojil brez dodatnega kisika, se je z vrha na smučeh spustil v dolino.

Bargiel je na 8849 metrov visoki vrh Mount Everesta priplezal v ponedeljek. V videu, ki ga je objavil na svojem profilu družbenega omrežja na Instagramu, je navdušeno sporočil: »Stojim na najvišji gori sveta, s katere se bom spustil na smučeh.«

Kot je pojasnil Chhang Dawa iz agencije Seven Summit Treks, ki je spremljala odpravo, se je 37-četni Poljak po spustu najprej ustavil v Campu 2, kjer je prenočil, naslednji dan pa se je smučmi spustil do baznega tabora. Ta ekstremni izziv doslej ni zmogel še noben alpinist.

Andrzeju Bargielu je uspel izjemen podvig. FOTO: Red Bull Content

Tusk: Nebo je meja? Ne za Poljake

»To je eden od najpomembnejših mejnikov moje športne kariere,« je poudaril Bargiel. Doslej je bilo sicer že več smučarskih spustov z Mount Everesta (že leta 2000 se je z vrha kot prvi spustil legendarni slovenski alpinist Davo Karničar), a do zdaj še nihče ni takšnega podviga zmogel brez uporabe jeklenk z dodatnim kisikom.

Poljski ekstremni športnik je nase opozoril že leta 2018, ko se je kot prvi s smučmi spustil z druge najvišje gore na svetu K2 (8611 m). Tudi takrat je vse opravil brez kisikovih jeklenk.

Na Mount Everestu pa mu je to do ponedeljka dvakrat spodletelo. Leta 2019 je moral odpravo zaradi nevarnosti plazov predčasno končati, leta 2022 pa je njegovo pot onemogočilo slabo vreme s sneženjem in močnim vetrom. Tokrat je njegova vztrajnost obrodila sadove. Poljski premier Donald Tusk je na družbenem omrežju X navdušeno zapisal: »Nebo je meja? Ne za Poljake! Andrzej Bargiel se je pravkar s smučmi spustil z Mount Everesta.«