Polona Klemenčič in Anamarija Lampič odlični v Estoniji

Slovenski biatlonki Polona Klemenčič in Anamarija Lampič sta se dobro odrezali na sprintu svetovnega pokala v Otepääju ter zasedli 14. in 17. mesto. Za Lampič je bila to celo najboljša uvrstitev v sezoni.

Na 7,5-kilometrski tekmi v Estoniji, kjer testirajo pripravljenost organizacijske ekipe za svetovno prvenstvo 2027, je bila najboljša trikratna olimpijska prvakinja iz Anterselve Francozinja Julia Simon, ki je dosegla 19. zmago v karieri.

V finišu ji je veliko preglavic povzročila Italijanka Lisa Vittozzi, ki je v zadnjem krogu zmanjšala zaostanek za Francozinjo za osem stotink, za zmago pa ji je zmanjkalo 2,9 sekunde.

V boju za najnižjo stopničko zmagovalnega odra je vodilna v svetovnem pokalu Francozinja Lou Jeanmonnot v zadnjem krogu prehitela tretjo po dveh streljanjih Nemko Janino Hettich Walz. Vse štiri so delo s puško opravile brez napake.

Anamarija Lampič je kljub dvema zgrešenima streloma dosegla najboljšo uvrstitev v sezoni. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters

Jeanmonnot je vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala pred Finko Suvi Minkkinen povečala na 211 točk.

Zelo dobro sta nastopili tudi Polona Klemenčič in Anamarija Lampič. Vnovič sta bili obe dovolj hitri za deseterico, a je Klemenčič morala v kazenski krog enkrat, Lampič pa dvakrat. Prva je za desetim mestom zaostala za deset sekund, druga pa za 19.

Dvakrat je bila v kazenskem krogu tudi Lena Repinc, a s 55. mestom vendarle ujela zasledovalno tekmo. Živa Klemenčič je zgrešila tri tarče in zasedla 84. mesto.

V Otepääju v soboto ob 13.30 čaka zasledovanje moške, ženske pa bodo tekmo začele dve uri in pol kasneje.