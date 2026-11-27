Biatlonke bodo danes ob 16.15 v finskem Kontiolahtiju s posamično tekmo na 15 kilometrov odprle sezono svetovnega pokala. V slovenski ekipi pod vodstvom novega trenerja Armina Auchentallerja so Polona Klemenčič, Lena Repinc, Manca Caserman in Ela Sever. Predvsem Klemenčičeva in Repinčeva bi lahko po vzpodbudni lanski sezoni letos naredili še korak naprej. »Sezone se že zelo veselim, sploh glede na lanske rezultate. Letos sem bila v pripravah še toliko bolj motivirana in upam, da bom pokazala napredek glede na lansko sezono,« je pred začetkom povedala Polona Klemenčič, lani 24. v skupnem seštevku. Na predstavitev reprezentance je prišla z zaščitno masko. »Pred zadnjimi pripravami v Obertilliachu sem se malo slabše počutila, ampak ni bilo nobenega stresa. Zdaj je maska bolj za preventivo, ...