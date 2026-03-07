Polona Klemenčič nenatančna, fantje bodo združili moči

Julia Simon je zmagovalka biatlonske tekme s skupinskim startom v Kontiolahtiju na Finskem. Devetindvajsetletna Francozinja je dosegla 18. zmago v karieri in drugo v sezoni v pokalu, na najvišji stopniški pa je stala tudi na olimpijskih igrah v Anterselvi. Edina Slovenka na tekmi Polona Klemenčič je bila 23.

Klemenčič je boj za najboljšo deseterico zapravila na zadnjem postanku, kjer je zgrešila prvi in zadnji strel, s skupaj štirimi kazenskimi krogi pa je zasedla 23. mesto.

Na tekmi s štirimi streljanji je dolgo najbolje kazalo Švedinji Elviri Öberg, ki pa je morala na tretjem in četrtem strelskem postanku v kazenski krog. Na koncu je lovila stopničke in z močnim zadnjim krogom zasedla drugo mesto, tretja je bila njena rojakinja Anna Magnusson, ki je v kazenski krog zavila enkrat.

Polona Klemenčič je najboljša slovenska biatlonka. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Švedinji sta preprečili presenečenje 22-letni Nemki Marlene Fichtner, ki je nastopila četrtič v karieri na najvišji ravni. V prejšnjih treh poskusih se je uvrstila med dobitnice točk, nazadnje na posamični tekmi v Kontiolahtiju na peto mesto, kar ji je omogočilo nastop na skupinskem startu. Po štirih streljanjih je bila Nemka celo druga, na zadnjih 2,5 km pa je vendarle morala priznati premoč Skandinavkama.

Vodilna v svetovnem pokalu Francozinja Lou Jeanmonnot je bila 16., njena rojakinja in olimpijska prvakinja Oceane Michelon pa šesta. Ob 15.40 bo na sporedu še moška štafetna tekma, v nedeljo pa je program zamenjan. Ženske se bodo ob 13.30 pomerile v štafeti, biatlonska karavana pa se bo od Kontiolahtija poslovila z moškim skupinskim startom, ki se o začel ob 16.55, nastopil bo tudi Jakov Fak.