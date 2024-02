Polona v najljubšem kraju kot v nočni mori

V nadaljevanju preberite:

Na prizorišču v meglenem Novem Mestu na Moravskem smo pospremili zanimivo predstavo mešanih dvojic, v kateri sta se veselila zmage Francoza, favorizirana Norvežana pa sta bila bronasta. Kje je Polona Klemenčič poiskala razlog spodrsljaja, zakaj jo je Jakov Fak pohvalil? Zakaj je trener Ricco Gross za nastop izbral njo in ne Anamarije Lampič? Zakaj ima slovenska reprezentantka tako rada to prizorišče? In kako bo Jakov preživel tekmovalno prost petek?