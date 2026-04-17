Ponaredil potrdilo o koronavirusu in tik pred domačim prvenstvom dobil nogo

Švicarska hokejska zveza se je razšla s selektorjem Patrickom Fischerjem, ker je priznal, da je pred zimskimi olimpijskimi igrami 2022 v Pekingu ponaredil potrdilo o covidu-19. Fischer tako ne bo vodil reprezentance na domačem svetovnem prvenstvu, kar bi bilo po pogodbi njegovo zadnje tekmovanje, selektorsko mesto bo zasedel Jan Cadieux.

Potem ko je zveza sprva želela obdržati Fischerja, češ da je zadeva zastarela, pa se je po burni javni razpravi o vrednotah in zaupanju na koncu premislila.

»Čeprav pravno gledano ni več nič spornega, Fischer do švicarskega hokeja ni pokazal spoštovanja in vrednot, zato smo se z njim razšli. To je težka, ampak razumna odločitev. Zahvaljujemo se mu za njegove nedvomno velike športne dosežke,« je izjavo predsednika zveze Ursa Kesslerja povzela avstrijska tiskovna agencija APA.

»Švicarskemu hokeju na ledu je dal veliko. Hkrati moramo priznati, da je storil nekaj narobe. Na lastno odgovornost je naredil občutljivo napako. Še posebej v času, ko je svet zelo pozorno spremljal pravičnost in kohezijo,« je dodal predsednik, ki je tudi razkril, da so Fischerju ponudili, da sam odstopi, a tega ni hotel.

Fischer, nekdanji hokejist, je bil selektor reprezentance od poletja 2016. V letih 2018, 2024 in 2025 je ekipo popeljal do srebrnih medalj na svetovnem prvenstvu. Na letošnjih olimpijskih igrah v Torinu so bili Švicarji peti. Švica bo svetovno prvenstvo začela 15. maja proti olimpijskim prvakom Američanom. Slovenija bo na prvenstvu v skupini B.