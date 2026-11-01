Ponosno je podpiral Putina, zdaj bo nevtralen?

Na zborovanju v podporo ruskim oblastem je nosil simbol Z, zdaj pa je dobil dovoljenje za nastopanje kot nevtralni športnik. Jevgenij Klimov ima zeleno luč, da se lahko vrne med smučarske skakalce, čeprav je po začetku invazije na Ukrajino sodeloval na odmevni prireditvi na moskovskih Lužnikih v podporo vojaški operaciji in Vladimirju Putinu. Direktor svetovnega pokala Sandro Pertile pojasnjuje postopek preverjanja nevtralnosti, o konkretnem primeru pa zaradi pravnih razlogov in zaupnosti ne govori. Klimov je bil 18. marca 2022 med ruskimi olimpijskimi medaljisti na zborovanju ob osmi obletnici priključitve Krima, ki so ga spremljali izrazi podpore vojni v Ukrajini. Na jakni je imel črko Z, ki je postala simbol vojne v Ukrajini in podpore Rusiji. Le nekaj tednov prej je v Pekingu osvojil ...