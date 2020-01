FOTO:Popoln konec tedna za Fourcada

Na ženski zasledovalni tekmi je slavila Norvežanka Tiril Eckhoff. FOTO: Christof Stache/Afp

Zmagovalna trojica ženske zasledovalne tekme. FOTO: Christof Stache/Afp

Francozje dobil moško zasledovalno preizkušnjo svetovnega pokala v biatlonu v nemškem Ruhpoldingu. Drugo mesto je osvojil njegov rojak, tretji je bil Norvežan. Od slovenskih biatloncev je bil najboljšina 13. mestu.Fourcade in Fillon Maillet sta uprizorila pravi mrtvi tek do tretjega streljanja, prvega stoje, ko je Fillon Maillet zgrešil strel in tako prepustil vodstvo rojaku Fourcadu. Ta je tudi pri zadnjem streljanju ustrelil ničlo in kronal popoln konec tedna v nemškem Ruhpoldingu s tremi zmagami.Po fotofinišu je tretje mesto za Fillonom Mailletjem zasedelpred. Od Slovencev je bil znova najboljši Jakov Fak na 13. mestu. Dvaintridesetletnik iz Mrkopalja je zgrešil dva strela in na koncu pridobil eno mesto v primerjavi s sprintersko preizkušnjo. Do točk je z 31. mestom prišel tudi, ki je pridobil 12 mest, zgrešil pa je dve tarči.je bil na koncu 44. s petimi zgrešenimi streli.Na ženski zasledovalni tekmi je slavila Norvežanka(1) pred Slovakinjo(2) in Švedinjo(2).V naslednjem tednu bodo od četrtka, 23. januarja, naprej tekme svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki. V četrtek bo na sporedu moška posamična, v petek pa ženska posamična preizkušnja. V soboto bosta obe mešani štafetni preizkušnji, v nedeljo pa tekmi s skupinskim startom.